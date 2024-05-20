У день народження подруги хочеться побажати їй всього найкращого, щоб у житті було якомога менше негативу, а більше позитиву. LifeStyle 24 підготував для вас добірку чарівних привітань для близької людини.

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Привітання з днем народження для подруги

Вітаю тебе з днем народження, рідна подруго! Нехай кожна мить сьогодні буде сповнена усмішок та радості. Нехай ці щасливі моменти запам'ятаються назавжди. Ти – особлива людина, і я щаслива, що ми познайомилися!

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З днем народження, моя найкраща подруго! Ти для мене справжній скарб. Рада, що колись його віднайшла. Бажаю щасливого життя, здоров'я, удачі й тепла. Нехай збувається усе, що ти загадаєш сьогодні!

Вітаю тебе, подруго / Фото "З днем народження"

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Сьогодні народилася найчудовіша людина на світі – ти, моя дорога (ім'я)! Вітаю з днем народження! Нехай кожна мить життя приносить тобі лише радість та незабутні враження. Люблю, цілую, обіймаю, (ваше ім'я).

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Дорога (ім'я), вітаю тебе з днем народження! Бажаю неймовірного щастя, безмежної любові та величезної кількості приємних сюрпризів! Нехай цей день буде таким же чарівним, як ти сама!

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Вітаю з днем народження, моя найкраща подруго! Щодня дякую долі за те, що ти є в моєму житті. Бажаю багато цікавих подорожей, нових досягнень і незабутніх вражень. Нехай кожен момент буде таким же яскравим, як твій сміх!

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Вітаю тебе, подруго / Фото "Побажайко"

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У день народження хочу побажати тобі безмежного щастя, успіхів у всіх починаннях та море позитивних емоцій. Ти – дивовижна людина, і я вдячна за кожен момент, який ми проводимо разом. Щиро вітаю!

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Щасливого дня народження, люба (ім'я)! Нехай цей день буде наповнений ніжністю, веселощами та теплими моментами разом з рідними та друзями. Ти – прекрасна людина і заслуговуєш лише на найкраще!