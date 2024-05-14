Останніми роками люди вітають своїх близьких як онлайн, так і офлайн. Зазвичай у соціальних мережах або месенджерах надсилають якісь красиві картинки або листівки, щоб підтримувати святковий настрій іменинника.

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LifeStyle 24 підготував для вас оригінальні листівки, які можете надіслати рідним та друзів у їхній день народження. Виберіть привітання заздалегідь, щоб не шукати його в останній момент. Це значно зекономить вам час.

Добірка вишуканих листівок-привітань для іменинників

Привітання з днем народження / Фото LifeStyle 24

Привітання з днем народження / Фото LifeStyle 24

Привітання з днем народження / Фото LifeStyle 24

Привітання з днем народження / Фото LifeStyle 24

Привітання з днем народження / Фото LifeStyle 24

Привітання з днем народження / Фото LifeStyle 24

Привітання з днем народження / Фото LifeStyle 24

Сподіваємося, що у нашій добірці ви знайшли найкраще привітання. Зберігайте більше варіантів, якщо незабаром ще будете святкувати дні народження когось зі знайомих чи близьких. Проявіть до них увагу.