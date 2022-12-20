Свято навіть без світла: як оформити свічки до новорічних свят своїми руками

Через масовані обстріли російських окупантів немає гарантії, що всі українці зможуть відсвяткувати Новий рік та різдвяні свята з гірляндами та робочою електрикою. Як не втратити новорічну атмосферу та красиво оздобити свічки для освітлення – читайте у матеріалі.

Різноманітні свічки можна прикрасити – кожна така свічка буде унікальною та атмосферною, пише 24 канал.

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Воскові свічки можна прикрасити різноманітними способами – усе залежить від наявних матеріалів та фантазії. Розглянемо трендові ідеї для прикрашання свічок на новорічні свята – натуралістичний та природній декор.

Прикрашання гілочками

Хвойні, квіткові чи листові гілки можуть бути чудовим доповненням до ваших свічок – вони не тільки будуть створювати святкову атмосферу, але і будуть приємно пахнути.

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

З гілочок можна сплести імпровізований вінок, всередину якого можна поставити свічку, або ж прив'язати до воску невеличкі гілочки. Композицію можна доповнити шишками та гілочками з ягід.

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

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Прикрашання прянощами

Новорічні прянощі, які найчастіше використовуються для глінтвейну, запашних пирогів чи печива, можуть стати чудовою прикрасою для ваших новорічних свічок. Палички кориці, гвоздика, розмарин та інші пахощі можуть створити незабутню композицію та атмосферно пахнути, коли ви запалюєте свічку.

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

Прянощі можна як прив'язувати до стінок свічки, так і вкладати у розтоплений віск – так у вас з'явиться унікальна хендмейд свічка, яка буде чарівно пахнути.

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

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Прикрашання фруктами та ягодами

Новорічні свічки можна оздобити сушеними ягодами та фруктами, а також шкірками з мандаринів, лимонів та апельсинів.

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

З фруктів та ягід можна зробити запашну та цікаву композицію, яка буде тішити вас навіть у темряві.

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest

Як оздобити новорічні свічки / Фото Pinterest