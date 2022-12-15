24 канал зробив добірку розумних та хитрих ідей, які допоможуть упакувати подарунки красиво та оригінально.

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Ніколи не можна вгадати, який подарунок захоче ваша близька людина. Ба більше – зрозуміти, як красиво та економно запакувати дорогу річ – теж непроста задача.

На допомогу приходять лайфхакери з усього світу – щороку вони збирають найкращі варіації для запакування та діляться зі своїми глядачами, щоб допомогти перед святами.

Як запакувати коробку на Новий рік

Найбільше варіантів запакування, звісно, для коробок та книг – прямокутні подарунки є одними з найпростіших до запакування. Проте можна не полінуватися та зробити це запакування красиво й оригінально, здивувавши гостів.

@thediymommy What do you think of this technique? I hope this longer tutorial with all my tips and tricks helps you try it out! #giftwrapping ♬ original sound - The DIY Mommy®
@effectivespaces Wrapping my Mother's Day gift #booktok #wrappinggifts #foryoupage ♬ ALMOST HOME - Mad Adix, Marc Steinmeier
@westwing Surprise you loved ones with cool gift wrapping skills #diychristmas #christmas #diy #howto #inspo #wrappinggifts #wrapping #wrap #christmasgift #westwing ♬ Pop and bright Christmas songs - G-axis sound music
@mddesigns16 Impress your friends/family with this gift wrapping idea! #giftwrapping #giftwrapidea #wrappinggifts #christmaswrapping #christmasdiy ♬ The Christmas Song (Merry Christmas To You) - Nat King Cole Trio
@wioleta_daria For special gifts #diy #christmas #wrap #gift #wrappinggifts #fyp #weihnachten ♬ Sleigh Ride [Instrumental] - All Souls Orchestra

Один з методів запакування передбачається спеціально для дітей або ж для людей, які не вміють відкривати подарунки. Тіктокерка поділилась, як зробити подарунок легким для відкривання за допомогою простої пластикової стрічки.

@beeandblooms Reply to @baileebrennan this way is great for toddlers, people with sensory issues, and people with arthritis! #giftwrapping #howtowrap #christmas2021 ♬ Better When I'm Dancin' - Meghan Trainor

Та окрім коробок та прямокутних предметів, завертати у святковий папір доведеться багато чого. Розглянемо, як упакувати речі нестандартної форми.

Як запакувати пляшку в папір на свята

Якщо ви даруєте пляшку дорогого та міцного напою, то не варто просто ставити її в подарунковий пакет – лайфхакери з'ясували, що плашки можна красиво та просто оформити.

@effectivespaces Which do you prefer? #wrappinggifts #wine #fypシ ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic
@westwing DIY bottle wrapping that will up your gifting game! #diychristmasdecor #diychristmascrafts #diychristmas #diygiftideas #diygiftwrap #diygiftwrapping #giftwrapping #wrappinggifts #westwing #inspo #howto #diy ♬ Christmas standard song - 3KTrack
@raushanwillms #bottlewrapping #geschenkverpacken ♬ Creep - Karen Souza

Як запакувати м'які речі

Одяг, шкарпетки тощо також можна красиво оформити за допомогою святкового паперу, не використовуючи коробок.

@jessicahaizman Last minute wrapping tutorial! #wrap #howtowrap #christmas #holidayseason #wrappinggifts #clean #organized #trending ♬ It's Beginning to Look a Lot Like Christmas - Perry Como & The Fontane Sisters -
@mama_mila_ Add some extra cheer this year #LearnOnTikTok #TikTokPartner #giftwrapping ♬ MERRY LiTMAS - Mahogany LOX
@mama_mila_ How to wrap a shirt, like a shirt #LearnOnTikTok #TikTokPartner #giftwrapping ♬ Sleigh Ride - Leroy Anderson
@craftscorneruk What shall I attempt to wrap next?#giftwrapping #learnontiktok ♬ Elf - Main Theme - Geek Music
@thefoldinglady Replying to @TH3LMA i got you #giftwrapping ♬ Made You Look - Meghan Trainor

Як запакувати чашки та інші кругові подарунки

Горнятка, креми, засоби для ванни, свічки та інші прекрасні подарунки чудово виглядатимуть в обгортці, яку ви зробили власноруч.

@lenniamc Replying to @official_gangster_pets_ How to gift wrap a coffee cup #giftideas #giftwrapping #giftpresent ♬ Christmas song "Let's decorate" - 3KTrack

Допис, поширений My World of Dresses (@elbisedunyamm)

@makelifesimpler_ @dimeloflowofficial @anitta @chimbalaofficial @richmusicltd #paquemeinvitan #AlwaysDream #RichMusic ♬ Quiero Rumba - Dímelo Flow & Anitta & Chimbala
@mama_mila_ Because we all need a some extra joy this year #12daysofxmas #holidaytok #christmas #foldinghack ♬ Christmas In Hollis - RUN DMC

Як запакувати негабаритні подарунки

М'які іграшки, подарунки нестандартної форми, миски та інше також можна запакувати – просто достатньо знати, як працює папір з негабаритними речами.

@lenniamc Replying to @tyldi7 How to gift wrap a round item #giftwrapping #wrappingpresents #xmas ♬ Snowman - Sia
@thefoldinglady Replying to @TH3LMA i got you #giftwrapping ♬ Made You Look - Meghan Trainor
@craftscorneruk Save this for later! #giftwrapping #learnontiktok ♬ Elf - Main Theme - Geek Music

Як додатково оздобити подарунок

Якщо звичного запакування вам недостатньо, можна прикрасити обгортку додатковими елементами – хвойними гілочками, квітами чи засушеними фруктами.

Основний тренд для запакування цього року – натуралістичні мотиви, тож використання дарів природи для обгортання подарунків буде модною, екологічною та дешевою ідеєю.