24 канал зробив добірку розумних та хитрих ідей, які допоможуть упакувати подарунки красиво та оригінально.

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Ніколи не можна вгадати, який подарунок захоче ваша близька людина. Ба більше – зрозуміти, як красиво та економно запакувати дорогу річ – теж непроста задача.

На допомогу приходять лайфхакери з усього світу – щороку вони збирають найкращі варіації для запакування та діляться зі своїми глядачами, щоб допомогти перед святами.

Як запакувати коробку на Новий рік

Найбільше варіантів запакування, звісно, для коробок та книг – прямокутні подарунки є одними з найпростіших до запакування. Проте можна не полінуватися та зробити це запакування красиво й оригінально, здивувавши гостів.

Один з методів запакування передбачається спеціально для дітей або ж для людей, які не вміють відкривати подарунки. Тіктокерка поділилась, як зробити подарунок легким для відкривання за допомогою простої пластикової стрічки.

Та окрім коробок та прямокутних предметів, завертати у святковий папір доведеться багато чого. Розглянемо, як упакувати речі нестандартної форми.

Як запакувати пляшку в папір на свята

Якщо ви даруєте пляшку дорогого та міцного напою, то не варто просто ставити її в подарунковий пакет – лайфхакери з'ясували, що плашки можна красиво та просто оформити.

Як запакувати м'які речі

Одяг, шкарпетки тощо також можна красиво оформити за допомогою святкового паперу, не використовуючи коробок.

Як запакувати чашки та інші кругові подарунки

Горнятка, креми, засоби для ванни, свічки та інші прекрасні подарунки чудово виглядатимуть в обгортці, яку ви зробили власноруч.

Як запакувати негабаритні подарунки

М'які іграшки, подарунки нестандартної форми, миски та інше також можна запакувати – просто достатньо знати, як працює папір з негабаритними речами.

Як додатково оздобити подарунок

Якщо звичного запакування вам недостатньо, можна прикрасити обгортку додатковими елементами – хвойними гілочками, квітами чи засушеними фруктами.

Основний тренд для запакування цього року – натуралістичні мотиви, тож використання дарів природи для обгортання подарунків буде модною, екологічною та дешевою ідеєю.