24 канал сделал подборку умных и хитрых идей, которые помогут упаковать подарки красиво и оригинально.
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Никогда нельзя угадать, какой подарок захочет ваш близкий человек. Более того – понять, как красиво и экономно упаковать дорогую вещь – тоже непростая задача.
На помощь приходят лайфхакеры со всего мира – ежегодно собирают лучшие вариации для упаковки и делятся со своими зрителями, чтобы помочь перед праздниками.
Как упаковать коробку на Новый год
Больше всего вариантов упаковки, конечно, для коробок и книг – прямоугольные подарки являются одними из самых простых в упаковке. Однако можно не полениться и сделать эту упаковку красиво и оригинально, удивив гостей.
Один из методов упаковки предполагается специально для детей или же для людей, не умеющих открывать подарки. Тиктокерша поделилась, как сделать подарок легким для открывания с помощью простой пластиковой ленты.
Но кроме коробок и прямоугольных предметов, заворачивать в праздничную бумагу придется многое. Рассмотрим, как упаковать вещи нестандартной формы.
Как упаковать бутылку в бумагу на праздники
Если вы дарите бутылку дорогого и крепкого напитка, то не стоит просто ставить ее в подарочный пакет – лайфхакеры выяснили, что плашки можно красиво и просто оформить.
Как упаковать мягкие вещи
Одежду, носки и т.п. также можно красиво оформить с помощью праздничной бумаги, не используя коробок.
Как упаковать чашки и другие круговые подарки
Чашки, кремы, средства для ванны, свечи и другие прекрасные подарки будут прекрасно смотреться в обертке, которую вы сделали собственноручно.
Как упаковать негабаритные подарки
Мягкие игрушки, подарки нестандартной формы, миски и прочее можно упаковать – просто достаточно знать, как работает бумага с негабаритными вещами.
Как дополнительно украсить подарок
Если привычной упаковки недостаточно, можно украсить обертку дополнительными элементами – хвойными веточками, цветами или засушенными фруктами.
Основной тренд для упаковки этого года – натуралистические мотивы, поэтому использование даров природы для обертывания подарков будет модной, экологической и дешевой идеей.