Разнообразные свечи можно украсить – каждая такая свеча будет уникальной и атмосферной. 24 канал.

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Восковые свечи можно украсить разными способами – все зависит от имеющихся материалов и фантазии. Рассмотрим трендовые идеи для украшения свеч на новогодние праздники – натуралистический и природный декор.

Украшение веточками

Хвойные, цветочные или листовые ветки могут быть отличным дополнением к вашим свечам – они не только будут создавать праздничную атмосферу, но и будут приятно пахнуть.

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Из веточек можно сплести импровизированный венок, внутрь которого можно поставить свечу, или привязать к воску небольшие веточки. Композицию можно дополнить шишками и веточками из ягод.

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

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Украшение пряностями

Новогодние пряности, которые чаще всего используются для глинтвейна, душистых пирогов или печенья, могут стать отличным украшением для ваших новогодних свечей. Палочки корицы, гвоздика, розмарин и другие ароматы могут создать незабываемую композицию и атмосферно пахнуть, когда вы зажигаете свечу.

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Пряности можно как привязывать к стенкам свечи, так и вкладывать в растопленный воск – так у вас появится уникальная хендмейд свеча, которая будет волшебно пахнуть.

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

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Украшение фруктами и ягодами

Новогодние свечи можно украсить сушеными ягодами и фруктами, а также шкурками из мандаринов, лимонов и апельсинов.

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Из фруктов и ягод можно сделать ароматную и интересную композицию, которая будет радовать вас даже в темноте.

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest

Как украсить новогодние свечи / Фото Pinterest