Парафин и воск можно отчистить с помощью 3 простых трюков, которые не нуждаются в агрессивных методах и не повредят стекло. 24 канал.

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Фен

Обычный фен с теплым воздухом может очистить стекло от воска. Чтобы избавиться от остатков воска, держите горячий воздух от фена возле загрязнения, чтобы воск растопился. Возьмите деревянный, пластиковый или резиновый шпатель (подойдет и палочка от мороженого, и жареная лопаточка) и начните забирать воск, выталкивая его за края стакана.

Крошечные остатки воска нужно также разогреть феном и осторожно убрать с помощью салфетки.

Как отчистить воск из стекла / Фото Unsplash

Холод

Если на вашей емкости осталось много воска, не стоит мучиться часами и разогревать весь воск – достаточно его заморозить.

Положите посуду с воском в морозильную камеру и оставьте на 30 минут. После этого достаньте емкость из холодильника и подцепите воск острием ножа или чем-нибудь с плоским кончиком.

Обратите внимание! Не царапайте воск слишком сильно – он должен не распасться на песок, а отойти от охлажденной посуды.

кипяток

Кипяток – универсальный метод, который поможет избавиться как от остатков воска, так и целых свечей, которые расплавились и прилипли к банку или стакану.

Если у вас остался окурок свечи в емкости, залейте его кипятком и оставьте на время. Горячая вода не только размягчит воск, но и вытолкнет его наверх – так воск может почти полностью унести. После этого осторожно слейте горячую воду и протрите стенки посуды салфеткой, чтобы убрать лишний воск.

Остатки воска или парафина, которые не хотят отмываться, можно положить в сосуд с водой и моющим средством и вскипятить. Остатки свечи при высоких температурах расплавляются, а моющее средство не позволяет им прилипнуть к стенкам снова.

Как отчистить воск из стекла / Фото Unsplash