24 канал выяснил, как можно использовать кожуры от мандаринов, чтобы украсить ваш новогодний дом.

Читайте также Как оформить новогодние подарки: лайфхаки для любых форм и размеров

Сделайте вкусности

Мандариновая кожура, как и сам фрукт, очень вкусна и полезна. Ее можно использовать для заваривания ароматного чая, сделать из нее варенье или цукаты к праздничному столу.

Цукаты и варенье можно производить как с добавлением мандариновых шкурок, так и полностью из них, добавляя праздничным десертам незабываемого новогоднего аромата.

Кроме того, мандариновые корки отлично подойдут для глинтвейна – добавьте свежую или сушеную кожуру к горячему вину как ароматные пряности.

Как использовать кожуру от мандаринов / Фото iStock

Украсьте подарки

Упаковывая новогодние подарки, не забудьте добавить уникальности – вместо банта или надписи добавьте украшения из вырезанных мандариновых шкурок.

Свежие корки вырежьте ножом или ножницами в понравившиеся вам формы и дайте им полностью высохнуть. Предварительно сделайте отверстия для нити или ленты, чтобы прикрепить к подарку.

Сделайте хендмейд украшения

Мандариновые корки – отличный и экологичный аналог для украшения елки и создания новогоднего декора. Экспериментируйте с видом и формами ваших корок – любая деталь вашей новогодней атмосферы может быть неповторима.

Совместите мандариновые шкурки с деревом, хвойными ветвями, ягодами и другими украшениями, чтобы создать самобытный декор.

Как использовать кожуру от мандаринов / Фото iStock