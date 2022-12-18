24 канал выяснил, как можно использовать кожуры от мандаринов, чтобы украсить ваш новогодний дом.
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Сделайте вкусности
Мандариновая кожура, как и сам фрукт, очень вкусна и полезна. Ее можно использовать для заваривания ароматного чая, сделать из нее варенье или цукаты к праздничному столу.
Цукаты и варенье можно производить как с добавлением мандариновых шкурок, так и полностью из них, добавляя праздничным десертам незабываемого новогоднего аромата.
Кроме того, мандариновые корки отлично подойдут для глинтвейна – добавьте свежую или сушеную кожуру к горячему вину как ароматные пряности.
Как использовать кожуру от мандаринов / Фото iStock
Украсьте подарки
Упаковывая новогодние подарки, не забудьте добавить уникальности – вместо банта или надписи добавьте украшения из вырезанных мандариновых шкурок.
Свежие корки вырежьте ножом или ножницами в понравившиеся вам формы и дайте им полностью высохнуть. Предварительно сделайте отверстия для нити или ленты, чтобы прикрепить к подарку.
Сделайте хендмейд украшения
Мандариновые корки – отличный и экологичный аналог для украшения елки и создания новогоднего декора. Экспериментируйте с видом и формами ваших корок – любая деталь вашей новогодней атмосферы может быть неповторима.
Совместите мандариновые шкурки с деревом, хвойными ветвями, ягодами и другими украшениями, чтобы создать самобытный декор.
Как использовать кожуру от мандаринов / Фото iStock