24 канал з'ясував, як можна використати шкірки від мандаринів, щоб прикрасити вашу новорічну домівку.

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Зробіть смаколики

Мандаринова шкірка, як і сам фрукт, дуже смачна та корисна. Її можна використати для заварювання ароматного чаю, зробити з неї варення чи цукати до святкового столу.

Цукати та варення можна робити як із додаванням мандаринових шкірок, так і повністю з них, додаючи святковим десертам незабутнього новорічного аромату.

Крім того, мандаринові кірки чудово підійдуть для глінтвейну – додайте свіжу чи сушену шкірку до гарячого вина як ароматні прянощі.

Як використати шкірку від мандаринів / Фото iStock

Прикрасьте подарунки

Запаковуючи новорічні подарунки, не забудьте додати унікальності – замість банта чи надпису додайте прикраси з вирізаним мандаринових шкірок.

Свіжі кірки виріжіть ножем чи ножицями у форми, які вам подобаються, та дайте їм повністю висохнути. Попередньо зробіть отвори для нитки чи стрічки, щоб прикріпити до подарунку.

Зробіть хендмейд прикраси

Мандаринові кірки – чудовий та екологічний аналог для прикрашання ялинки та створення новорічного декору. Експериментуйте з виглядом та формами ваших кірок – кожна деталь вашої новорічної атмосфери може бути неповторна.

Поєднуйте мандаринові шкірки з деревом, хвойними гілками, ягодами та іншими прикрасами, щоб створити самобутній декор.

Як використати шкірку від мандаринів / Фото iStock