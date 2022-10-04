Як прибрати запах з пральної машини: лайфхаки, які допоможуть врятувати прилад

4 жовтня 2022 , 18:05
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Пральна машинка покликана забрати запахи та забруднення з одягу, та не завжди може впоратися із власними неприємними ароматами. Те, що машинка неприємно пахне, може означати не тільки те, що її пора чистити, але і те, що вона скоро може зламатися - тому очищати барабан та деталі приладу треба регулярно.

24 канал з'ясував, як доглядати за пралкою так, щоб вона довго служила та не мала неприємних запахів у барабані. Для очищення приладу підійдуть не тільки спеціалізовані засоби, але і домашні продукти, які завжди є під рукою. 

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Чому пралка може погано пахнути 

Причин для того, щоб у пральній машині утворився поганий аромат, є багато. Зазвичай неприємний запах виникає через цвіль, яка може утворитися в барабані. 

Цвіль утворюється на гумовому обмежувачі та стінках через те, що барабан пралки не провітрюється і в ньому застоюється волога. 

Уникнути цього можна, просто провітрюючи барабан кожного разу після прання, та не закриваючи дверцята машинки, поки волога не висохне. 

Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash 

Також поширеними причинами неприємного запаху в машинці є: 

  • Зберігання в барабані брудної білизни;
  • Прання твердою водою;
  • Використання неякісних мийних засобів;
  • Неправильне налаштування машинки;
  • Постійне прання на низьких температурах. 

Як прибрати запах з пральної машинки

Очищення деталей 

Перед тим, щоб забирати неприємний запах, необхідно ліквідувати джерела його виникнення. Потрібно ретельно почистити всю машинку, включно з фільтрами, місткостями для мийного засобу, зливом, шлангами та гуми-обмежувача. 

Тільки після цього можна приступати до ліквідації неприємних ароматів у барабані. 

Сода 

За допомогою соди можна абсорбувати неприємні запахи. 

Для цього: 

  • Покладіть до лотків для мийних засобів 2 чайні ложки харчової соди. 
  • Оберіть режим швидкого прання та ввімкніть пралку. Віджим вмикати не потрібно. 
  • Сода добре справляється з неприємними запахами від плісняви та цвілі, тому є одним з найбільш поширених методів боротися з поганим запахом. 

Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash

Лимонна кислота 

Кислота також добре справляється з неприємними ароматами, а також може побороти накип у машинці. Щоб скористатися таким методом, необхідно: 

  • Покласти до місткості для порошків 100 грамів лимонної кислоти;
  • Поставити машинку в режим прання на високих температурах. 
  • Слідкуйте за машинкою – перед тим, як пралка буде готова зливати воду, її треба поставити на паузу та потримати так 1 годину. 
  • Після цього увімкніть пралку знову та дайте злитися воді. 

Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash

Оцет 

Оцет також може чудово впоратися з неприємними запахами всередині барабану. 

Щоб позбутися неприємних ароматів таким чином, необхідно: 

  • Налити у місткість для гелів та порошків 1 склянку оцту;
  • Обрати на машинці режим з температурою в 90 градусів;
  • Перед тим, як машинка почне полоскання, зупиніть її та залиште так на кілька годин;
  • Після цього увімкніть її знову та увімкніть додатковий режим полоскання. 

Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід