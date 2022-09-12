24 канал з'ясував, як доглядати за пралкою так, щоб вона довго служила та не мала неприємних запахів у барабані. Для очищення приладу підійдуть не тільки спеціалізовані засоби, але і домашні продукти, які завжди є під рукою.
Читайте також Ні смороду, ні мікробів: як правильно почистити сміттєве відро чи бак від запаху
Чому пралка може погано пахнути
Причин для того, щоб у пральній машині утворився поганий аромат, є багато. Зазвичай неприємний запах виникає через цвіль, яка може утворитися в барабані.
Цвіль утворюється на гумовому обмежувачі та стінках через те, що барабан пралки не провітрюється і в ньому застоюється волога.
Уникнути цього можна, просто провітрюючи барабан кожного разу після прання, та не закриваючи дверцята машинки, поки волога не висохне.
Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash
Також поширеними причинами неприємного запаху в машинці є:
- Зберігання в барабані брудної білизни;
- Прання твердою водою;
- Використання неякісних мийних засобів;
- Неправильне налаштування машинки;
- Постійне прання на низьких температурах.
Як прибрати запах з пральної машинки
Очищення деталей
Перед тим, щоб забирати неприємний запах, необхідно ліквідувати джерела його виникнення. Потрібно ретельно почистити всю машинку, включно з фільтрами, місткостями для мийного засобу, зливом, шлангами та гуми-обмежувача.
Тільки після цього можна приступати до ліквідації неприємних ароматів у барабані.
Сода
За допомогою соди можна абсорбувати неприємні запахи.
Для цього:
- Покладіть до лотків для мийних засобів 2 чайні ложки харчової соди.
- Оберіть режим швидкого прання та ввімкніть пралку. Віджим вмикати не потрібно.
- Сода добре справляється з неприємними запахами від плісняви та цвілі, тому є одним з найбільш поширених методів боротися з поганим запахом.
Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash
Лимонна кислота
Кислота також добре справляється з неприємними ароматами, а також може побороти накип у машинці. Щоб скористатися таким методом, необхідно:
- Покласти до місткості для порошків 100 грамів лимонної кислоти;
- Поставити машинку в режим прання на високих температурах.
- Слідкуйте за машинкою – перед тим, як пралка буде готова зливати воду, її треба поставити на паузу та потримати так 1 годину.
- Після цього увімкніть пралку знову та дайте злитися воді.
Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash
Оцет
Оцет також може чудово впоратися з неприємними запахами всередині барабану.
Щоб позбутися неприємних ароматів таким чином, необхідно:
- Налити у місткість для гелів та порошків 1 склянку оцту;
- Обрати на машинці режим з температурою в 90 градусів;
- Перед тим, як машинка почне полоскання, зупиніть її та залиште так на кілька годин;
- Після цього увімкніть її знову та увімкніть додатковий режим полоскання.
Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash