24 канал з'ясував, як доглядати за пралкою так, щоб вона довго служила та не мала неприємних запахів у барабані. Для очищення приладу підійдуть не тільки спеціалізовані засоби, але і домашні продукти, які завжди є під рукою.

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Чому пралка може погано пахнути

Причин для того, щоб у пральній машині утворився поганий аромат, є багато. Зазвичай неприємний запах виникає через цвіль, яка може утворитися в барабані.

Цвіль утворюється на гумовому обмежувачі та стінках через те, що барабан пралки не провітрюється і в ньому застоюється волога.

Уникнути цього можна, просто провітрюючи барабан кожного разу після прання, та не закриваючи дверцята машинки, поки волога не висохне.

Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash

Також поширеними причинами неприємного запаху в машинці є:

Зберігання в барабані брудної білизни;

Прання твердою водою;

Використання неякісних мийних засобів;

Неправильне налаштування машинки;

Постійне прання на низьких температурах.

Як прибрати запах з пральної машинки

Очищення деталей

Перед тим, щоб забирати неприємний запах, необхідно ліквідувати джерела його виникнення. Потрібно ретельно почистити всю машинку, включно з фільтрами, місткостями для мийного засобу, зливом, шлангами та гуми-обмежувача.

Тільки після цього можна приступати до ліквідації неприємних ароматів у барабані.

Сода

За допомогою соди можна абсорбувати неприємні запахи.

Для цього:

Покладіть до лотків для мийних засобів 2 чайні ложки харчової соди.

Оберіть режим швидкого прання та ввімкніть пралку. Віджим вмикати не потрібно.

Сода добре справляється з неприємними запахами від плісняви та цвілі, тому є одним з найбільш поширених методів боротися з поганим запахом.

Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Кислота також добре справляється з неприємними ароматами, а також може побороти накип у машинці. Щоб скористатися таким методом, необхідно:

Покласти до місткості для порошків 100 грамів лимонної кислоти;

Поставити машинку в режим прання на високих температурах.

Слідкуйте за машинкою – перед тим, як пралка буде готова зливати воду, її треба поставити на паузу та потримати так 1 годину.

Після цього увімкніть пралку знову та дайте злитися воді.

Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash

Оцет

Оцет також може чудово впоратися з неприємними запахами всередині барабану.

Щоб позбутися неприємних ароматів таким чином, необхідно:

Налити у місткість для гелів та порошків 1 склянку оцту;

Обрати на машинці режим з температурою в 90 градусів;

Перед тим, як машинка почне полоскання, зупиніть її та залиште так на кілька годин;

Після цього увімкніть її знову та увімкніть додатковий режим полоскання.

Як почистити пральну машину від запахів / Фото Unsplash