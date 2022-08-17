24 канал підібрав методи очищення сміттєвого баку вдома та на дворі та з'ясував, які продукти ідеально підходять для очищення.
Читайте також Чистота в саду: як відмити посірілі пластикові стільці 3 простими кроками
Мийна суміш
Коли ви вже відчуваєте неприємний запах – час терміново викинути сміття. Після цього треба провести такі дії з пустим сміттєвим відром:
- Змішайте столову ложку мийного засобу для посуду з теплою водою в пульверизаторі та розпиліть його вміст на внутрішню сторону відра чи баку.
- Покрийте банку зсередини харчовою содою та залиште на 5 – 10 хвилин.
- Протріть відро ззовні.
- Візьміть йоржик або іншу щітку з довгою ручкою і потріть внутрішню частину бака. Продовжуйте чистити, доки не зникне вся неочищена речовина всередині відра.
- Використовуйте садовий шланг або душ, щоб промити смітник. Для додаткової дезінфекції розбризкайте перекис водню або білий оцет на внутрішню частину баку та залиште на 10 хвилин.
- Ретельно промийте відро. Після цього візьміть серветку з мікрофібри і добре протріть бак зсередини та зовні.
Як почистити сміттєвий бак від запаху / Фото Unsplash
Оцет та мило
Більші та менш рухливі смітникові баки на відкритому повітрі потребують більше знежирення та очищення.
- Змішайте рівні частини білого оцту, мила для посуду та води в пульверизаторі.
- Віднесіть свій сміттєвий бак на ділянку двору, куди може дістатися садовий шланг та розпиліть на весь сміттєвий бак суміш. Зачекайте приблизно 5 хвилин.
- Збризніть сміттєвий бак сумішшю ще раз і дайте йому постояти 5 – 10 хвилин.
- Наповніть відро гарячою водою з милом.
- Витріть весь сміттєвий бак скребком і губкою. Промийте і дайте смітнику висохнути на сонці.
- Після висихання посипте харчову соду на дно відра для сміття і накрийте його старою газетою.
- Оновлювати такий "освіжувач" треба щотижня, після дня забору сміття.
Як почистити сміттєвий бак від запаху / Фото Unsplash
Як забрати запах з відра: прості лайфхаки
Щоб на дно смітника не стікала рідина та не утворювався неприємний запах, можна зробити кілька хитрощів. які допоможуть позбутися смороду або зменшити його:
- Змішайте білий оцет і воду у співвідношенні 1 до 1 і обприскуйте смітник раз на тиждень.
- Додайте котячий наповнювач, харчову соду або газету на дно сміттєвого відра, щоб уникнути запаху. Міняйте їх раз на тиждень.
- Спробуйте використовувати пакети для сміття із захистом від запаху.
Як почистити сміттєвий бак від запаху / Фото LoveToKnow