24 канал підібрав методи очищення сміттєвого баку вдома та на дворі та з'ясував, які продукти ідеально підходять для очищення.

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Мийна суміш

Коли ви вже відчуваєте неприємний запах – час терміново викинути сміття. Після цього треба провести такі дії з пустим сміттєвим відром:

Змішайте столову ложку мийного засобу для посуду з теплою водою в пульверизаторі та розпиліть його вміст на внутрішню сторону відра чи баку.

Покрийте банку зсередини харчовою содою та залиште на 5 – 10 хвилин.

Протріть відро ззовні.

Візьміть йоржик або іншу щітку з довгою ручкою і потріть внутрішню частину бака. Продовжуйте чистити, доки не зникне вся неочищена речовина всередині відра.

Використовуйте садовий шланг або душ, щоб промити смітник. Для додаткової дезінфекції розбризкайте перекис водню або білий оцет на внутрішню частину баку та залиште на 10 хвилин.

Ретельно промийте відро. Після цього візьміть серветку з мікрофібри і добре протріть бак зсередини та зовні.

Як почистити сміттєвий бак від запаху / Фото Unsplash

Оцет та мило

Більші та менш рухливі смітникові баки на відкритому повітрі потребують більше знежирення та очищення.

Змішайте рівні частини білого оцту, мила для посуду та води в пульверизаторі.

Віднесіть свій сміттєвий бак на ділянку двору, куди може дістатися садовий шланг та розпиліть на весь сміттєвий бак суміш. Зачекайте приблизно 5 хвилин.

Збризніть сміттєвий бак сумішшю ще раз і дайте йому постояти 5 – 10 хвилин.

Наповніть відро гарячою водою з милом.

Витріть весь сміттєвий бак скребком і губкою. Промийте і дайте смітнику висохнути на сонці.

Після висихання посипте харчову соду на дно відра для сміття і накрийте його старою газетою.

Оновлювати такий "освіжувач" треба щотижня, після дня забору сміття.

Як почистити сміттєвий бак від запаху / Фото Unsplash

Як забрати запах з відра: прості лайфхаки

Щоб на дно смітника не стікала рідина та не утворювався неприємний запах, можна зробити кілька хитрощів. які допоможуть позбутися смороду або зменшити його:

Змішайте білий оцет і воду у співвідношенні 1 до 1 і обприскуйте смітник раз на тиждень. Додайте котячий наповнювач, харчову соду або газету на дно сміттєвого відра, щоб уникнути запаху. Міняйте їх раз на тиждень. Спробуйте використовувати пакети для сміття із захистом від запаху.

Як почистити сміттєвий бак від запаху / Фото LoveToKnow