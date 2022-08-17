24 канал подобрал методы очистки мусорного бака дома и во дворе и выяснил, какие продукты идеально подходят для очистки.

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Моющая смесь

Когда вы уже чувствуете неприятный запах – пора срочно выбросить мусор. После этого нужно провести следующие действия с пустым мусорным ведром:

  • Смешайте столовую ложку моющего средства для посуды с теплой водой в пульверизаторе и распылите его содержимое на внутреннюю сторону ведра или бака.
  • Покройте бак изнутри пищевой содой и оставьте на 5 – 10 минут.
  • Протрите ведро снаружи.
  • Возьмите ершик или другую щетку с длинной ручкой и потрите внутреннюю часть бака. Продолжайте чистить, пока не исчезнет все неочищенное вещество внутри ведра.
  • Используйте садовый шланг или душ, чтобы промыть мусорник. Для дополнительной дезинфекции разбрызгайте перекись водорода или белый уксус на внутреннюю часть бака и оставьте на 10 минут.
  • Тщательно промойте ведро. После этого возьмите салфетку из микрофибры и хорошо протрите бак изнутри и снаружи.

Моечная смесь

Как почистить мусорный бак от запаха / Фото Unsplash

Уксус и мыло

Большие и менее подвижные мусорные баки на открытом воздухе требуют больше обезжиривания и очистки.

  • Смешайте равные части белого уксуса, мыла для посуды и воды в пульверизаторе.
  • Отнесите свой мусорный бак на участок двора, куда может добраться садовый шланг и распылите на весь мусорный бак смесь. Подождите около 5 минут.
  • Сбрызните мусорный бак смесью еще раз и дайте ему постоять 5 – 10 минут.
  • Наполните ведро горячей водой с мылом.
  • Вытрите весь мусорный бак скребком и губкой. Промойте и дайте мусорнику высохнуть на солнце.
  • После высыхания посыпьте пищевую соду на дно мусорного ведра и накройте его старой газетой.
  • Обновлять такой "освежитель" нужно еженедельно, после дня забора мусора.

Мусорный бак

Как почистить мусорный бак от запаха / Фото Unsplash

Как забрать запах из ведра: простые лайфхаки

Чтобы на дно мусорника не стекала жидкость и не образовывался неприятный запах, можно сделать несколько уловок, которые помогут избавиться от вони или уменьшить ее:

  1. Смешайте белый уксус и воду в соотношении 1 к 1 и опрыскивайте мусорник раз в неделю.
  2. Добавьте кошачий наполнитель, пищевую соду или газету на дно мусорного ведра, чтобы избежать запаха. Меняйте их раз в неделю.
  3. Попытайтесь использовать пакеты для мусора с защитой от запаха.

Мусор

Как почистить мусорный бак от запаха / Фото LoveToKnow