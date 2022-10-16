24 канал выяснил, как легко почистить пластиковые стулья с помощью 3 простых шагов.
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Подготовка моющего средства
Для мытья пластиковых покрытий могут помочь разные растворы, которые могут справиться не только с пылью и грязью, но и с плесенью на пластиковых стульях.
Если на стульях образовалась плесень, прежде чем делать общую уборку, смешайте в бутылке с пульверизатором раствор белого уксуса и воды в пропорции 1 к 3. Нанесите на пораженные плесенью участки и подождите примерно 10 минут, прежде чем делать генеральную уборку.
- Налейте 3 литра теплой воды в ведро и добавьте четверть стакана жидкости для мытья посуды. Хорошо перемешайте, чтобы мыло растворилось.
- Смешайте 3 литра теплой воды с половиной стакана пищевой соды и хорошо перемешайте.
- Добавьте одну четверть чашки универсального моющего средства в 3 литра теплой воды.
Как почистить пластиковые стулья в саду / Фото Unsplash
Как мыть стулья от загрязнения
Мойте стулья сверху вниз, чтобы собрать капли грязной воды, используя губку или нейлоновую щетку с мягкой щетиной. Для загрязненных участков насыпьте чуть-чуть сухой пищевой соды на губку или используйте щетку, чтобы помочь удалить пятна.
Когда стулья очищены от грязи и мусора, хорошо промойте их садовым шлангом. Если стулья чистые и белые, высушите их полотенцем из микрофибры или поставьте их на солнце, чтобы они высохли. Если они все еще грязные, переходите к следующему шагу.
Как почистить стулья в саду / Фото The Spruce
Использование отбеливателя для белого пластика
Если стулья все еще выглядят грязными и с пятнами, нужен раствор отбеливателя на основе кислорода.
Кислородный отбеливатель – это мягкий отбеливатель медленного действия, который удаляет пятна и освещает пластик. Он работает медленнее, чем хлорный отбеливатель, менее коррозионный и безвредный для пластика, а также более экологичен. Кислородный отбеливатель и водный раствор не повредят траве или растениям при чистке.
- В зависимости от того, насколько грязны белые стулья, смешайте 3 литра теплой воды с половиной или одной чашкой порошкообразного кислородного отбеливателя в ведре. Хорошо размешайте, чтобы смешать и растворить порошок.
- Используйте губку или нейлоновую щетку с мягкой щетиной, чтобы нанести раствор кислородного отбеливателя. Начните сверху и используйте немного смазки для локтей, чтобы помочь поднять углубленную почву.
- Оставьте раствор на стульях не менее 15 минут, чтобы отбелить пластик. Если оставить его дольше, стульям не помешает.
- Хорошо промойте стулья садовым шлангом и высушите салфеткой из микрофибры или высушите на солнце.
Как почистить стулья в саду / Фото Unsplash