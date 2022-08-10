Ржавчина разъедает металлические ножи, ложки и вилки, а также принадлежности для строительства и садоводства. Чтобы эти вещи не ржавели, можно использовать несколько домашних продуктов. 24 канал подобрал средства, которые справятся с ржавым загрязнением.

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Когда вы чистите ржавые предметы, защитите столешницы и деревянные поверхности пластиковой тканью или брезентом, чтобы предотвратить пятна или повреждения.

Уксус

Уксус может помочь справиться с ржавым металлом.

Окуните ржавый предмет в неразбавленный пищевой уксус. Если предмет велик или имеет электрические компоненты, обильно распылите уксус с пульверизатора на ржавый участок или положите ткань, смоченную уксусом, на этот участок.

Оставьте вещь в уксусе минимум на пол часа. Чем больше ржавчины – тем дольше держать металлическую вещь.

Извлеките предмет из уксуса и используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы осторожно почистить ржавые участки. Старая зубная щетка хорошо подходит для деталей, имеющих детальную резьбу или небольшие уголки и щели.

Тщательно промойте водой и высушите тряпкой из микрофибры.

Как почистить металл от ржавчины / Фото Unsplash

Обратите внимание! Металлические предметы могут выглядеть почерневшими после замачивания в уксусе или лимонном соке, но они должны вернуться к своему исходному цвету после промывки в воде.

Борная кислота и лимонный сок

В сочетании две кислоты могут легко ликвидировать ржавчину и вернуть нормальный вид металлическим вещам.

Смешайте буру и лимонный сок в пропорции 2 к 1 в небольшой миске, чтобы образовать пасту.

С помощью губки густо нанесите пасту на ржавчину и дайте ей постоять как минимум 30 минут. Если паста начинает высыхать, сбрызните ее небольшим количеством воды, чтобы увлажнить. Если есть большой участок ржавчины, смешайте больше пасты.

Используйте щетку для очистки ржавого металла. Очистка поможет удалить ржавчину с поверхности. Если ржавчина осталась, повторите очищение.

Промойте и высушите

Как почистить металл от ржавчины / Фото Unsplash

Сода и картофель

Такое неожиданное сочетание эффективно справляется со ржавыми пятнами и может ликвидировать их навсегда.

Разрежьте картофель пополам и посыпьте срез содой.

Потрите ржавое место срезом с содой. Добавьте еще соды в металл.

Промойте и просушите предмет.

Как почистить металл от ржавчины / Фото Unsplash