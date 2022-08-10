Іржа роз'їдає металеві ножі, ложки та виделки, а також приладдя для будівництва та садівництва. Щоб ці речі не ржавіли, можна використати кілька домашніх продуктів. 24 канал підібрав засоби, які впораються з іржавим забрудненням.

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Коли ви чистите іржаві предмети, захистіть стільниці та дерев’яні поверхні пластиковою тканиною або брезентом, щоб запобігти плямам або пошкодженням.

Оцет

Оцет може допомогти впоратися із заіржавілим металом.

Занурте іржавий предмет у нерозбавлений харчовий оцет . Якщо предмет великий або має електричні компоненти, рясно розпиліть оцет з пульверизатора на іржаву ділянку або покладіть тканину, змочену оцтом, на цю ділянку.

Залиште річ в оцті щонайменше на пів години. Чим більше іржі – тим довше тримати металеву річ.

Вийміть предмет з оцту та використовуйте щітку з м’якою щетиною, щоб обережно почистити іржаві ділянки. Стара зубна щітка добре підходить для деталей, які мають детальне різьблення або невеликі закутки та щілини.

Ретельно промийте водою та висушіть ганчіркою з мікрофібри.

Як почистити метал від іржі / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Металеві предмети можуть виглядати почорнілими після замочування в оцті або лимонному сокові, але вони повинні повернутися до свого початкового кольору після промивання у воді.

Борна кислота та лимонний сік

У поєднанні чи дві кислоти можуть легко ліквідувати іржу та повернути нормальний вигляд металевим речам.

Змішайте буру та лимонний сік у пропорції 2 до 1 в маленькій мисці, щоб утворити пасту.

За допомогою губки густо нанесіть пасту на іржу та дайте їй постояти принаймні 30 хвилин. Якщо паста починає висихати, збризніть її невеликою кількістю води, щоб зволожити. Якщо є велика ділянка іржі, змішайте більше пасти.

Використовуйте щітку, щоб почистити іржавий метал. Очищення допоможе видалити іржу з поверхні. Якщо іржа залишилася, повторіть очищення.

Промийте та висушіть

Як почистити метал від іржі / Фото Unsplash

Сода та картопля

Таке несподіване поєднання дієво справляється з іржавими плямами та може ліквідувати їх назавжди.

Розріжте картоплю навпіл і посипте зріз содою.

Потріть іржаве місце зрізом з содою. Додайте ще соди на метал.

Промийте та висушіть предмет.

Як почистити метал від іржі / Фото Unsplash