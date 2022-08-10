Іржа роз'їдає металеві ножі, ложки та виделки, а також приладдя для будівництва та садівництва. Щоб ці речі не ржавіли, можна використати кілька домашніх продуктів. 24 канал підібрав засоби, які впораються з іржавим забрудненням.
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Коли ви чистите іржаві предмети, захистіть стільниці та дерев’яні поверхні пластиковою тканиною або брезентом, щоб запобігти плямам або пошкодженням.
Оцет
Оцет може допомогти впоратися із заіржавілим металом.
- Занурте іржавий предмет у нерозбавлений харчовий оцет . Якщо предмет великий або має електричні компоненти, рясно розпиліть оцет з пульверизатора на іржаву ділянку або покладіть тканину, змочену оцтом, на цю ділянку.
- Залиште річ в оцті щонайменше на пів години. Чим більше іржі – тим довше тримати металеву річ.
- Вийміть предмет з оцту та використовуйте щітку з м’якою щетиною, щоб обережно почистити іржаві ділянки. Стара зубна щітка добре підходить для деталей, які мають детальне різьблення або невеликі закутки та щілини.
- Ретельно промийте водою та висушіть ганчіркою з мікрофібри.
Як почистити метал від іржі / Фото Unsplash
Борна кислота та лимонний сік
У поєднанні чи дві кислоти можуть легко ліквідувати іржу та повернути нормальний вигляд металевим речам.
- Змішайте буру та лимонний сік у пропорції 2 до 1 в маленькій мисці, щоб утворити пасту.
- За допомогою губки густо нанесіть пасту на іржу та дайте їй постояти принаймні 30 хвилин. Якщо паста починає висихати, збризніть її невеликою кількістю води, щоб зволожити. Якщо є велика ділянка іржі, змішайте більше пасти.
- Використовуйте щітку, щоб почистити іржавий метал. Очищення допоможе видалити іржу з поверхні. Якщо іржа залишилася, повторіть очищення.
- Промийте та висушіть
Як почистити метал від іржі / Фото Unsplash
Сода та картопля
Таке несподіване поєднання дієво справляється з іржавими плямами та може ліквідувати їх назавжди.
- Розріжте картоплю навпіл і посипте зріз содою.
- Потріть іржаве місце зрізом з содою. Додайте ще соди на метал.
- Промийте та висушіть предмет.
Як почистити метал від іржі / Фото Unsplash