24 канал выяснил, как ухаживать за стиралкой так, чтобы она долго служила и не имела неприятных запахов в барабане. Для очистки прибора подойдут не только специализированные средства, но и домашние продукты, всегда под рукой.

Читайте также Ни они, ни микробов: как правильно почистить мусорное ведро или бак от запаха

Почему стиралка может плохо пахнуть

Причин для того, чтобы в стиральной машине образовался плохой аромат, много. Обычно неприятный запах возникает из-за плесени, которая может образоваться в барабане.

Плесень образуется на резиновом ограничителе и стенках из-за того, что барабан стиралки не проветривается и в нем застаивается влага.

Избежать этого можно, просто проветривая барабан каждый раз после стирки и не закрывая дверцу машинки, пока влага не высохнет.

Как почистить стиральную машину от запахов / Фото Unsplash

Также распространенными причинами неприятного запаха в машинке являются:

Хранение в барабане грязного белья;

Стирка жесткой водой;

использование некачественных моющих средств;

Неправильная настройка машинки;

Постоянная стирка при низких температурах.

Как убрать запах из стиральной машинки

Очистка деталей

Прежде чем забирать неприятный запах, необходимо ликвидировать источники его возникновения. Нужно тщательно почистить всю машинку, включая фильтры, емкости для моющего средства, слив, шланги и резину-ограничитель.

Только после этого можно приступать к устранению неприятных ароматов в барабане.

Сода

Посредством соды можно абсорбировать неприятные запахи.

Для этого:

Положите в лотки для моющих средств 2 чайные ложки пищевой соды.

Выберите режим быстрой стирки и включите стиральную машину. Отжим включать не нужно.

Сода хорошо справляется с неприятными запахами от плесени и плесени, поэтому является одним из наиболее распространенных методов борьбы с плохим запахом.

Как почистить стиральную машину от запахов / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Кислота также хорошо справляется с неприятными ароматами, а также может побороть накипь в машинке. Чтобы воспользоваться таким методом, необходимо:

Положить в емкость для порошков 100 граммов лимонной кислоты;

Поставить машинку в режим стирки при высоких температурах.

Следите за машинкой – перед тем как стиралка будет готова сливать воду, ее нужно поставить на паузу и подержать так 1 час.

После этого включите стиралку снова и дайте слиться воде.

Как почистить стиральную машину от запахов / Фото Unsplash

Уксус

Уксус также может отлично справиться с неприятными запахами внутри барабана.

Чтобы избавиться от неприятных ароматов таким образом, необходимо:

Налить в емкость для гелей и порошков 1 стакан уксуса;

Выбрать на машинке режим с температурой в 90 градусов;

Перед тем, как машинка начнет полоскание, остановите ее и оставьте на несколько часов;

Затем снова включите ее и включите дополнительный режим полоскания.

Как почистить стиральную машину от запахов / Фото Unsplash