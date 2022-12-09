Из-за неправильного хранения пуховые куртки могут потерять свою форму и быть не такими теплыми, как раньше. Как вернуть их первоначальный вид, выяснял 24 канал.
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Как вернуть форму пуховику
Пуховая куртка включает в себя наполнитель, который может сбиться и неравномерно распределиться от неудачной стирки. Если в машинке куртка деформировалась, вернуть форму можно с помощью стиральной машины и теннисных шариков.
Как вернуть форму пуховой куртке / Фото Unsplash
Чтобы распределить пух внутри куртки, вам нужно иметь увлажненный пуховик, который только что стирается. Просто смочить его водой будет недостаточно – так вы можете окончательно испортить куртку.
Загрузите вашу пуховую куртку в стиралку и добавьте несколько теннисных мячиков. Если нет дома, то можете воспользоваться клубками нитей, плотно завязанными и помещенными в небольшие мешочки.
Как вернуть форму пуховой куртке / Фото Unsplash
Следует поставить стиральную машину на режим отжима. В зависимости от результата вы можете пропустить куртку с шариками на отжим несколько раз.