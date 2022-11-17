24 канал выяснил, какие уловки помогут в уходе за вашими вязаными свитерами и не позволят их порче и износу.

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Как выбрать моющее средство

Чтобы ваши вязаные вещи были свежими и пушистыми, нужно знать, какое моющее средство для них подойдет.

Особое внимание нужно обратить на склад вашей вещи – если в составе есть особенно деликатные виды пряжи, например: альпака, меринос, ангора, мохер или кашемир, то такие вещи надо стирать не привычным порошком, а хозяйственным мылом, натертым на терке, или же детским стиральным порошком.

Как ухаживать за вязаными вещами / Фото Unsplash

Другие виды вязаных вещей лучше стирать не порошком, а стиральным гелем – он сохранит мягкость изделия и деликатно очистит его от загрязнений.

Лайфхак! Чтобы дольше сохранить естественную мягкость шерсти, во время стирки добавляйте в вязаные вещи каплю глицерина – это поможет волокнам оставлять шелковистыми и пушистыми.

Ручная стирка

Несмотря на то, что многие стиральные машинки предусматривают режим стирки для шерсти и вязаных вещей, стирать вязаные изделия лучше вручную – так ткань не будет сильно тереться, а волокна нитей не будут растягиваться или деформироваться.

Стирать нужно в низкой температуре до 30 градусов – иначе изделие может совпасть или испортиться.

Как ухаживать за вязаными вещами / Фото Unsplash

Полоскание производится с водой той же температуры, что и стирка – перепады температуры могут легко испортить вязаную вещь.

Обратите внимание! Замачивать вязаные вещи надолго категорически не рекомендуется – из-за воды может нарушиться структура волокон, а свитер растянется и потеряет форму.