Через неправильне зберігання пухові куртки можуть втратити свою форму та бути не такими теплими, як раніше. Як повернути їхній початковий вигляд, з'ясовував 24 канал.
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Як повернути форму пуховику
Пухова куртка містить в собі наповнювач, який може збитися та нерівномірно розподілитися від невдалого прання. Якщо в машинці куртка деформувалась, повернути форму можна за допомогою пралки та тенісних кульок.
Як повернути форму пуховій куртці / Фото Unsplash
Щоб розподілити пух всередині куртки, вам потрібно мати зволожений пуховик, який щойно з прання. Просто намочити його водою буде недостатньо – так ви можете остаточно зіпсувати куртку.
Завантажте вашу пухову куртку в пралку та додайте кілька тенісних м'ячиків. Якщо їх немає вдома, то можете скористатися клубками ниток, щільно зав'язаними та поміщеними у невеличкі мішечки.
Як повернути форму пуховій куртці / Фото Unsplash
Треба поставити пральну машину на режим віджиму. Залежно від результату ви можете пропустити куртку з кульками на віджим кілька разів.