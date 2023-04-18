Чим підживити лохину навесні: ці добрива є у вас на городі

Лохина – дуже смачна ягода, якою полюбляють ласувати багато людей. Та вона є доволі дорогою. Тож чимало городників намагаються посадити її вдома. Чим підживлювати лохину, щоб вона дала плоди – читайте далі.

Лохина вважається доволі вибагливою ягодою у догляді. Але це не зупиняє багатьох городників, адже її смак не залишає байдужим. До того ж лохина – надзвичайно корисна і поживна, тому її варто посадити в себе на городі. А от як правильно підживлювати — розповість 24 Канал.

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Ознаки браку вітамін

Здорова лохина повинна мати яскравий колір листків, добре розвиватися і народжувати великі врожаї.

Якщо бракує корисних речовин, це можна буде дуже просто зрозуміти за зовнішнім виглядом кущика.

Якщо лохині не вистачає азоту, то кущі погано розвиваються. Не формуються нові пагони, починає жовтіти листя на кущах, зменшується врожайність.

Нестача заліза дуже нагадує своїми ознаками брак азоту. Просто у цьому випадку жовтизна охопить суто молоде листя, а їх жилки залишаються зеленими.

Чим удобрити лохину

Під час вирощування лохини варто пам'ятати, що їй потрібен кислий ґрунт. Якщо посадити лохину у звичайну землю чи супіщаний ґрунт, то рослини, ймовірно, будуть чахнути. Гарного врожаю не буде.

Тому обов'язково варто садити лохину в торф'яну кислу землю. Проста суміш для лохини – це болотно-рудий торф на половину із хвойним опадом, який можна взяти у лісі.



Як підживлювати лохину / Фото Pixabay

Лохину необхідно підживлювати кислими добривами. Є простий спосіб це зробити. У багатьох людей на городі можна знайти ревінь, щавель або кислицю. Зокрема, остання має кислі листки. Її ще називають "заячою капустою".

Усю цю зелень треба нарвати: кислицю, ревінь (у ньому найбільше кислот саме влітку) та щавлеву кислоту (вона не дуже корисна для тих, хто має проблеми зі шлунком).

Зелень треба дрібненько порізати, особливо стеблинки, і дати їм час настоятися у воді десь добу. Тоді вийде кислий розчин. Чим дрібніше поріжете, тим більше кислоти рослина віддасть. І тоді ви зможете використати це добриво.

Є простіший спосіб – відтиснути звичайний лимон. На п'ятилітрове відро буде достатньо одного лимона і трохи кислої трави. Можна проціджувати, а можна й не проціджувати й вилити усю цю суміш під кущ лохини.