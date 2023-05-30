Помідори будуть рости в рази швидше: як правильно підживити томати попелом

Попіл – універсальний засіб у догляді за різними рослинами. Він зарекомендував себе чудовим натуральним добривом, яке покращує урожай. Варто лиш дізнатись, як правильно підживити помідори попелом.

На урожай помідорів значною мірою впливає сорт, полив та догляд, особливо – удобрення. Попіл у цій ситуації допоможе відмінно. 24 Канал розкаже, як підживлювати помідори попелом, щоб був гарний урожай.

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Підживлюємо помідори попелом

Попіл – корисне добриво для томатів, оскільки він містить такі мінерали, як калій, фосфор, кальцій. Щоб правильно підживити помідори попелом, треба дотримуватися певних кроків.

Використовуйте холодний попіл . Тобто, він повинен бути нещодавно згаслим, оскільки гарячий попіл може пошкодити рослини.

Розсипте попіл уздовж рядів . Для цього можна використовувати лопатку або просто розсипати його руками.

Спробуйте розподілити попіл рівномірно навколо рослин , щоб він не скупчувався щільно тільки в одному місці. Таким чином, коренева зона отримає рівномірний доступ до мінералів.

Зробіть легке замулення . Після розсипання попелу легкими рухами занурте його в землю за допомогою грабель або шланга, щоб він проник у нижні шари ґрунту.

Після застосування попелу щедро полийте томати водою. Це допоможе розчинити мінерали з попелу та сприятиме їх поглинанню кореневою системою.



Полив помідорів / Фото Зелена садиба