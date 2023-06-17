Як правильно підв'язувати огірки: 4 успішні методи

17 червня 2023, 16:06
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Огірки під час свого розвитку можуть розростатися навіть до 2 метрів. Тому їм потрібно допомогти знайти опору.

Якщо не прикріпити огірки до якоїсь опори, то вони почнуть ламатися й висихати. А ще вони будуть спиратися на сусідні рослини, заважаючи їм рости. 24 Канал розкаже, як підв'язувати огірки.

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Як підв'язувати огірки: методи

Горизонтальне підв'язування має свої особливості. Для початку треба встановити на городі 2 металеві труби по 1-1,5 метра, які слугуватимуть опорами для огірків. 


Горизонтальне підв'язування / Фото Vetobereg

  • Вони повинні бути розташовані на відстані один від одного, що відповідає розміру рослин. Зазвичай – це 40-50 сантиметрів.
  • Між стовпами треба натягнути міцну мотузку.
  • На кінцях мотузок або тонких стрічок із тканини варто зробити петельки та запхати туди паросток. Петля повинна вільно пересуватися стеблом, а не здавлювати його.

Завдяки вертикальному методу рослини ростуть вгору, що є для них більш природним. А ще – це займає менше простору на ділянці. Для такого способу на також знадобляться 2 міцні труби до 2 метрів. Їх треба міцнити всадити в землю, щоб не рухалися.


Вертикальне підв'язування / Фото "Ремонти своїми руками"

  • Зверху на стовпи треба повісити мотузку або дріт таким чином, щоб вийшла буква "п". 
  • До цієї горизонтальної основи треба почепити таку кількість мотузок, як у вас кущів. А другий кінець шнурка треба почепити до стебла. Їх треба так натягнути, щоб коли дутиме вітер, стебла сильно не рухалися.
  • Водночас важливо корегувати пагони навколо мотузки, щоб вони скеровувались вгору.

Дуже простий спосіб – підв'язка огірків до стовпа. Його називають "пірамідою". Він має бути стійкою, оскільки – це наша опора в цій ситуації.


Підв'язка огірків "пірамідою" / Фото "Ремонти своїми руками"

  • Закладаємо міцний стовп довжиною принаймні 1,5 метра.
  • На його верхівку прив’язуємо мотузки. Скільки кущів – стільки ж мотузок.
  • Знизу мотузки треба прив’язати до основ рослин.
  • У такому випадку огірок самостійно під час росту буде в'язатися по мотузці, аж до самого верху.

Для низькорослих сортів огірків підійде підв'язування на кілки – дерев'яні палички. Їх треба розмітити біля кожного куща. Висота кілка має відповідати висоті сорту. Підв'язувати потрібно до головного стебла мотузками.

Автор: Вікторія Козар