Для того, щоб сформувалася виноградна лоза, кожного року треба проводити обрізку. Але тут є свої тонкощі, які варто врахувати. Адже від цього залежить, наскільки соковитими та насиченими будуть плоди. Тож як правильно обрізати виноград порадить 24 Канал.

Це цікаво Як правильно обрізати малину, щоб отримати великий урожай

Як обрізати виноград

Процес обрізки винограду треба виконати у 2 етапи.

  • Перший етап передбачає обрізку, коли вже зібрали всі грона. Потрібно добре очистити гілки від старих та хворих пагонів, котрі заважають винограду рости.
  • Другий етап треба здійснювати, коли з лози опало все листя. Під час обрізки дворічного винограду треба позбутися зайвих пагонів. Можна залишити від 3 до 8, які будуть давати плоди.

Обрізати багаторічні виноградники значно важче. Потрібно дотримуватися декількох правил. Зокрема, беремо гілку, від якої вже відросли молоді пагони і яка вже дала плоди.


Як обрізати виноград / Фото Pxhere

Потрібно звернути увагу лише на 2 з них: ті, які гарно розвинулися і ті, котрі розміщені близько до основи гілки. Видаляємо все зайве.

Обрізаємо нижній з 2 пагонів, які були та залишаємо 2 бруньки. Верхній зрізаємо так, щоб залишилось 7-15 бруньок. Вийде гілка, на кінці якої плодова лоза і сучок.

Важливо пам'ятати, що плодова частина довгої лози даватиме урожай. Тоді як з короткої частини буде виростати дві нових лози. Власне й з них будемо утворювати плодову лозу і сучок на наступний рік.

Правила обрізки винограду

  • Щоб гілки швидше відростали, треба робити зрізи під прямим кутом, тобто перпендикулярно пагону. Не варто видаляти гілки дуже близько до кореня рослини.
  • Видаляти однорічні гілки треба максимально обережно, щоб не зашкодити багаторічним.
  • Для плодоношення потрібно залишати ті пагони, товщина яких понад 6 міліметрів. Натомість тонкі вкорочуємо так, щоб не забирати у рослини "сили" на їх ріст.
  • Під час обрізки бічних пагонів радять робити односторонні зрізи. Залишаємо найміцніші пагони, а решту – зрізаємо до 35 сантиметрів. Таким чином, виноград збереже свою форму та красу.