Для того, щоб сформувалася виноградна лоза, кожного року треба проводити обрізку. Але тут є свої тонкощі, які варто врахувати. Адже від цього залежить, наскільки соковитими та насиченими будуть плоди. Тож як правильно обрізати виноград – порадить 24 Канал.

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Як обрізати виноград

Процес обрізки винограду треба виконати у 2 етапи.

Перший етап передбачає обрізку, коли вже зібрали всі грона . Потрібно добре очистити гілки від старих та хворих пагонів, котрі заважають винограду рости.

. Потрібно добре очистити гілки від старих та хворих пагонів, котрі заважають винограду рости. Другий етап треба здійснювати, коли з лози опало все листя. Під час обрізки дворічного винограду треба позбутися зайвих пагонів. Можна залишити від 3 до 8, які будуть давати плоди.

Обрізати багаторічні виноградники значно важче. Потрібно дотримуватися декількох правил. Зокрема, беремо гілку, від якої вже відросли молоді пагони і яка вже дала плоди.



Як обрізати виноград / Фото Pxhere

Потрібно звернути увагу лише на 2 з них: ті, які гарно розвинулися і ті, котрі розміщені близько до основи гілки. Видаляємо все зайве.

Обрізаємо нижній з 2 пагонів, які були та залишаємо 2 бруньки. Верхній зрізаємо так, щоб залишилось 7-15 бруньок. Вийде гілка, на кінці якої плодова лоза і сучок.

Важливо пам'ятати, що плодова частина довгої лози даватиме урожай. Тоді як з короткої частини буде виростати дві нових лози. Власне й з них будемо утворювати плодову лозу і сучок на наступний рік.

Правила обрізки винограду