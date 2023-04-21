Для того, щоб сформувалася виноградна лоза, кожного року треба проводити обрізку. Але тут є свої тонкощі, які варто врахувати. Адже від цього залежить, наскільки соковитими та насиченими будуть плоди. Тож як правильно обрізати виноград – порадить 24 Канал.
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Як обрізати виноград
Процес обрізки винограду треба виконати у 2 етапи.
- Перший етап передбачає обрізку, коли вже зібрали всі грона. Потрібно добре очистити гілки від старих та хворих пагонів, котрі заважають винограду рости.
- Другий етап треба здійснювати, коли з лози опало все листя. Під час обрізки дворічного винограду треба позбутися зайвих пагонів. Можна залишити від 3 до 8, які будуть давати плоди.
Обрізати багаторічні виноградники значно важче. Потрібно дотримуватися декількох правил. Зокрема, беремо гілку, від якої вже відросли молоді пагони і яка вже дала плоди.
Як обрізати виноград / Фото Pxhere
Потрібно звернути увагу лише на 2 з них: ті, які гарно розвинулися і ті, котрі розміщені близько до основи гілки. Видаляємо все зайве.
Обрізаємо нижній з 2 пагонів, які були та залишаємо 2 бруньки. Верхній зрізаємо так, щоб залишилось 7-15 бруньок. Вийде гілка, на кінці якої плодова лоза і сучок.
Важливо пам'ятати, що плодова частина довгої лози даватиме урожай. Тоді як з короткої частини буде виростати дві нових лози. Власне й з них будемо утворювати плодову лозу і сучок на наступний рік.
Правила обрізки винограду
- Щоб гілки швидше відростали, треба робити зрізи під прямим кутом, тобто перпендикулярно пагону. Не варто видаляти гілки дуже близько до кореня рослини.
- Видаляти однорічні гілки треба максимально обережно, щоб не зашкодити багаторічним.
- Для плодоношення потрібно залишати ті пагони, товщина яких понад 6 міліметрів. Натомість тонкі вкорочуємо так, щоб не забирати у рослини "сили" на їх ріст.
- Під час обрізки бічних пагонів радять робити односторонні зрізи. Залишаємо найміцніші пагони, а решту – зрізаємо до 35 сантиметрів. Таким чином, виноград збереже свою форму та красу.