Для того чтобы сформировалась виноградная лоза, каждый год нужно проводить обрезку. Но здесь есть свои тонкости, которые следует учесть. Ведь от этого зависит, как сочными и насыщенными будут плоды. Так как правильно обрезать виноград – посоветует 24 Канал.

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Как обрезать виноград

Процесс обрезки винограда нужно выполнить в 2 этапа.

Первый этап предполагает обрезку, когда уже собрали все гроздья . Нужно хорошо очистить ветки от старых и больных побегов, мешающих винограду расти.

. Нужно хорошо очистить ветки от старых и больных побегов, мешающих винограду расти. Второй этап нужно осуществлять, когда из лозы опали все листья. Во время обрезки двухлетнего винограда нужно избавиться от лишних побегов. Можно оставить от 3 до 8, которые будут приносить плоды.

Обрезать многолетние виноградники гораздо труднее. Нужно соблюдать несколько правил. В частности, берем ветку, от которой уже отросли молодые побеги и которая уже принесла плоды.



Как обрезать виноград / Фото Pxhere

Нужно обратить внимание только на 2 из них: хорошо развившиеся и те, которые расположены близко к основанию ветви. Удаляем все излишнее.

Обрезаем нижний из 2 побегов, которые были и оставляем 2 почки. Верхний срезаем так, чтобы осталось 7-15 почек. Получится ветвь, на конце которой плодовая лоза и сучок.

Важно помнить, что плодовая часть длинной лозы будет давать урожай. В то время как из короткой части будет произрастать две новых лозы. Собственно, и из них будем образовывать плодовую лозу и сучок на следующий год.

Правила обрезки винограда