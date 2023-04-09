Садово-огородные работы кипят еще с марта, однако для винограда пока рано. В материале 24 Канала узнавайте, почему лучше высаживать его в мае.

Читайте также Что нельзя сажать у винограда: ответы, которые вас удивят

Почему лучше сажать виноград весной

Эксперты советуют сажать виноград весной, ведь так куст окрепнет до зимы, корневая система разовьется, будет хорошо снабжаться питательными веществами и не менее важно – первый урожай появится уже в следующем году, а на третий – будете набивать полные корзины. В то время как осенняя посадка задерживает урожай как минимум на 1 год.

К тому же весной легче подготовить место для посадки винограда – почва теплая и достаточно увлажненная.

Когда сажать виноград весной

В открытую почву саженцы винограда сажают в мае, именно этот месяц считают оптимальным для большинства регионов Украины. Важно, чтобы почва прогрелась до +20, насытилась дождями, а среднесуточная температура воздуха составляла от +15 до +17 градусов. Обычно это вторая половина мая.

Важно, на Закарпатье и в южных областях Украины виноград сажают еще раньше – во второй половине апреля.

Не менее важную роль играет то, насколько прочные и развитые саженцы вы будете сажать:

однолетние саженцы с одревесневшим стволом более устойчивы к ночным заморозкам и перепаду температур, поэтому высаживать в почву их можно даже в конце апреля (такие саженцы всю зиму держат во влажном песке в темном месте, а перед высадкой – 2 суток в ведре с водой);

более устойчивы к ночным заморозкам и перепаду температур, поэтому высаживать в почву их можно даже в конце апреля (такие саженцы всю зиму держат во влажном песке в темном месте, а перед высадкой – 2 суток в ведре с водой); молодой зеленый вегетирующий виноград более чувствительно, поэтому подходящее время для него – с середины мая до середины июня (такие саженцы выращивают с начала весны и держат в земляном контейнере);

более чувствительно, поэтому подходящее время для него – с середины мая до середины июня (такие саженцы выращивают с начала весны и держат в земляном контейнере); тогда как саженцы с развитой корневой системой и лозой сажают всю весну и до начала лета.

Однако следует помнить о риске ночных заморозков! Заранее позаботьтесь о материале для укрытия винограда на ночь.