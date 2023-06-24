Ми навіть не здогадуємось, що багато відомих всім квітів мають питомо українські назви. Це вартує того, щоб їх знати. До вашої уваги – найкрасивіші назви квітів українською мовою.
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Українські назви популярних квітів
Вітряниця – це український відповідник квіти анемон. Одна з версій свідчить, що це грецька назва, пов'язана зі словом "вітер", тому що анемон колихається від поривів вітру.
Вітряниці / Фото "Рослиновід"
Латаття – це назва водяної лілії українською мовою. Саме така назва з'явилась через те, що її квітки розкидані по воді. Лілія є символом краси та грації.
Латаття / Фото Deposit.photos
Нагідки – це незвична назва всім відомої нам календули. Її пелюсточки нагадують маленькі нігтики.
Нагідки / Фото Medfond.com
Не повірите, але гладіолус в українській мові звучить як косарики. Так називається тому, що вона схожа на прикрашену квітами косу.
Косарики / Фото "Кімнатні квіти та рослини"
Герань чи пеларгонія мають красивий український відповідник – калачики, адже листя цієї квітки подібне на калачики.
Калачики / Фото Pixabay
Ключики – цікава назва для квітів. Так називають примулю або первоцвіт.
Примулі / Фото Shutter.stock
Красоля – це настурція. Їй дали таке найменування через насичений червоний колір, який асоціюється з красою. Зав'язки цієї квітки трохи нагадують пагін квасолі.
Красолі / Фото "Аграрії разом"
Стокротка – це маргаритка. Таку назву дали за стократну кількість пелюсток.
Стокротки / Фото "Зелена садиба"
Улюблена квітка багатьох волошка в українській мові має назву – блават. Таке слово перегукується з блакитним кольором, який ще звуть блаватним.
Блават / Фото "Фармацевт Практик"