Ми навіть не здогадуємось, що багато відомих всім квітів мають питомо українські назви. Це вартує того, щоб їх знати. До вашої уваги – найкрасивіші назви квітів українською мовою.

Читайте також Сусіди будуть заздрити: як посадити хризантеми так, щоб цвіли аж до зими

Українські назви популярних квітів

Вітряниця – це український відповідник квіти анемон. Одна з версій свідчить, що це грецька назва, пов'язана зі словом "вітер", тому що анемон колихається від поривів вітру.



Вітряниці / Фото "Рослиновід"

Латаття – це назва водяної лілії українською мовою. Саме така назва з'явилась через те, що її квітки розкидані по воді. Лілія є символом краси та грації.



Латаття / Фото Deposit.photos

Нагідки – це незвична назва всім відомої нам календули. Її пелюсточки нагадують маленькі нігтики.



Нагідки / Фото Medfond.com

Не повірите, але гладіолус в українській мові звучить як косарики. Так називається тому, що вона схожа на прикрашену квітами косу.



Косарики / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Герань чи пеларгонія мають красивий український відповідник – калачики, адже листя цієї квітки подібне на калачики.



Калачики / Фото Pixabay

Ключики – цікава назва для квітів. Так називають примулю або первоцвіт.



Примулі / Фото Shutter.stock

Красоля – це настурція. Їй дали таке найменування через насичений червоний колір, який асоціюється з красою. Зав'язки цієї квітки трохи нагадують пагін квасолі.



Красолі / Фото "Аграрії разом"

Стокротка – це маргаритка. Таку назву дали за стократну кількість пелюсток.



Стокротки / Фото "Зелена садиба"

Улюблена квітка багатьох волошка в українській мові має назву – блават. Таке слово перегукується з блакитним кольором, який ще звуть блаватним.



Блават / Фото "Фармацевт Практик"