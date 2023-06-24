Мы даже не догадываемся, что много известных всем цветов имеют удельно украинские названия. Это стоит того, чтобы их знать. Вашему вниманию – самые красивые названия цветов на украинском языке.
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Украинские названия популярных цветов
Ветряница – это украинский цветок анемон. Одна из версий свидетельствует, что это греческое название, связанное со словом "ветер", потому что анемон колеблется от порывов ветра.
Ветряницы / Фото "Растениевод"
Латаття – это название водяной лилии на украинском языке. Именно такое название появилось из-за того, что цветки разбросаны по воде. Лилия – символ красоты и грации.
Латаття / Фото Deposit.photos
Календулы – это необычное название всем известной нам календулы. Ее лепестки напоминают маленькие ноготки.
Календула / Фото Medfond.com
Не поверите, но гладиолус в украинском языке звучит как косилки. Так называется потому, что она похожа на украшенную цветами косу.
Косарики / Фото "Комнатные цветы и растения"
Герань или пеларгония имеют красивый украинский аналог – калачики, ведь листья этого цветка похожи на калачики.
Калачики / Фото Pixabay
Ключики – интересное название для цветов. Так называют примулю или первоцвет.
Примули / Фото Shutter.stock
Красоля – это настурция. Ей дали такое наименование из-за насыщенного красного цвета, который ассоциируется с красотой. Завязки этого цветка немного напоминают побег фасоли.
Красоли / Фото "Аграрии вместе"
Стокротка – это маргаритка. Такое название дали за стократное количество лепестков.
Стокротки / Фото "Зеленая усадьба"
Любимый цветок многих васильок в украинском языке называется – блават. Такое слово перекликается с голубым цветом, который еще называют блаватным.
Блават / Фото "Фармацевт Практик"