Для начала лучше выбирать те виды орхидей, которые устойчивы к заболеваниям стандартные требования. Как лучше ухаживать за орхидеей, чтобы она прижилась – подскажет 24 Канал.

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Уход за орхидеей дома

Орхидеи следует хранить на достаточно солнечном месте и, но не под прямыми лучами. Важно обеспечить ей достаточно света, но избегать перегрева. Также не располагайте ее у кондиционеров или открытых окон.

Температура для цветения орхидеи зависит от ее вида. В общем, много видов орхидей требуют изменения температур. К примеру, прохладных ночей и высоких дневных температур. Как правило, оптимальный показатель 15-18 градусов, а лучше даже и 12.

Полив орхидеи – важная часть ухода за этим растением. Поливайте ее только тогда, когда верхний слой субстрата уже высох. Используйте мягкую холодную воду. Цветок следует поливать осторожно, чтобы не было стоячей воды в листьях. После полива дайте воде полностью пропитать субстрат, прежде чем вернуть на место. Избегайте чрезмерного полива, так как из-за этого гниет корневая система.



Полив орхидей / Фото "Тыква.инфо"

Нельзя забывать о удобрении орхидеи, потому что это обеспечивает цветок необходимыми питательными веществами. Есть особые удобрения, разработанные для орхидей. Они содержат необходимые макро- и микроэлементы, способствующие здоровому росту растения. Обычно рекомендуется подкармливать орхидею 1 раз в месяц в течение активного роста, а это весна и лето. Зимой, когда растение находится в покое, подкормку можно уменьшить или прекратить.



Пересадка орхидей / Фото из ютуба

Орхидею нужно пересаживать каждые 2 года, но делать это максимально осторожно, чтобы не повредить корни. Лучшее время для пересадки – весна или раннее лето. В настоящее время корневая система может быстрее адаптироваться к новому субстрату. Орхидеи нужны специальные грунтовые смеси с частицами коры, мха или другими полезными веществами. Чистым инструментом следует удалить любые поврежденные, гнилые или сухие корни. Разместите орхидею в новый горшок, обеспечивая достаточно простора для роста корней.