Если денежное дерево изменяет цвет листвы, это свидетельствует об определенных нездоровых процессах в корнях или стеблях. Что делать в таком случае – подскажет 24 Канал.
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Как действовать, когда денежное дерево краснеет
Денежное дерево краснеет от сильных солнечных лучей. Это защитная реакция на перегревание. Следует перенести растение на место частичной тенью или на определенный промежуток времени закрывать жалюзи на окнах. Уже через неделю дерево снова приобретет зеленый цвет.
Еще один эффективный вариант, если в помещении жарко – это вынести денежное дерево на улицу или балкон. Следует делать такое раз в неделю, затем частоту можно увеличивать. Также растение не должно храниться на сквозняках, но в свежем воздухе оно все же нуждается.
Полив денежного дерева / Фото Cherry Lady
- Денежное дерево может краснеть как реакция на стрессовые условия: недостаточный или чрезмерный полив, плохая почвенная смесь. Следует наладить водяной режим растения. Сначала даем пить деревцу по 1 разу в 1-1,5 недели. А дальше отталкиваемся от ситуации.
- Красные листья могут быть признаком плохого питания растения. Денежное дерево может нуждаться в дополнительных питательных веществах, таких как азот, фосфор или калий. Регулярная подкормка удобрениями, предназначенными специально для суккулентов, поможет в этой ситуации.
- Если дерево имеет склонность к гниению корней, то лучше опрыскивать воздух у растения, чем наливать жидкость в горшок. Берем воду только комнатной температуры, ни в коем случае – не холодной.