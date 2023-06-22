Для початку краще обирати ті види орхідей, які стійкими до захворювань та мають стандартні вимоги. Як краще доглядати за орхідеєю, щоб вона прижилась – підкаже 24 Канал.

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Догляд за орхідеєю вдома

Орхідеї варто зберігати на достатньо сонячному місці, але не під прямим промінням. Важливо забезпечити їй достатньо світла, але уникати перегрівання. Також не розташовуйте її біля кондиціонерів або відкритих вікон.

Температура для цвітіння орхідеї залежить від її виду. Загалом, багато видів орхідей потребують зміни температур. Наприклад, прохолодних ночей та високих денних температур. Зазвичай, оптимальний показник 15-18 градусів, а краще навіть і 12.

Полив орхідеї – важлива частина догляду за цією рослиною. Поливайте її тільки тоді, коли верхній шар субстрату вже висох. Використовуйте м'яку нехолодну воду. Квітку слід поливати обережно, щоб не було стоячої води в листках. Після поливу дайте воді повністю просочити субстрат, перш ніж повернути її на місце. Уникайте надмірного поливу, оскільки через це гниє коренева система.



Полив орхідей / Фото "Гарбуз.інфо"

Не можна забувати про удобрення орхідеї, бо це забезпечує квітку необхідними поживними речовинами. Існують спеціальні добрива, розроблені для орхідей. Вони містять необхідні макро- і мікроелементи, які сприяють здоровому росту рослини. Зазвичай рекомендується підгодовувати орхідею 1 раз на місяць протягом активного росту, а це – весна та літо. Взимку, коли рослина перебуває в спокої, підживлення можна зменшити або припинити.



Пересадка орхідей / Фото з ютубу

Орхідею потрібно пересаджувати кожні 2 роки, але робити це максимально обережно, щоб не пошкодити коріння. Найкращий час для пересадки – весна або раннє літо. У цей час коренева система може швидше адаптуватись до нового субстрату. Орхідеї потрібні спеціальні ґрунтові суміші з частками кори, моху або іншими корисними речовинами. Чистим інструментом слід видалити будь-які пошкоджені, гнилі або сухі корені. Розмістіть орхідею в новий горщик, забезпечуючи достатньо простору для росту коренів.