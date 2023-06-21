Для того, щоб кабачки не гнили, варто дотримуватися певних простих правил: враховувати сівозміну, поливати в міру висихання, підживлювати та захищати від хвороб і шкідників. А якими засобами можна підживити кабачки, щоб вони не гнили – розповість 24 Канал.

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Обробка кабачків від гниття

Існує кілька народних засобів, які підживлять кабачки та зменшать ймовірність гниття. Ось кілька рекомендацій:

Перший простий метод – використати йод. Треба взяти 10 мілілітрів речовини та 10 літрів води. Таким засобом можна поливати коріння та обробляти листя.



Йод / Фото "ОН Клінік"

Для удобрення кабачків ідеально підійде настій кропиви, який є багатим на калій. Щоб його приготувати, знадобиться кропива без насіння. Її треба покласти у пластикову бочку або відро та залити водою. Через 1-2 тижні, ваше добриво буде готовим. Після цього 1 літр суміші треба розбавити в 10 літрах води.



Кропива / Фото "Яблуком"

Настій коров'яку є відмінною підгодівлею для вашого городу. Для приготування змішайте 1 частину коров'ячого гною з 5 частинами води та залиште настоюватись упродовж 2 тижнів. Щоб використовувати розчин, його треба розбавити з водою у пропорції 1:10 літрів.



Коров'ячий гній / Фото Posivna.com

Нітроамофоска – чудовий спосіб удобрити кабачки, бо містить азот, фосфор і калій. Коли цих речовин бракує, на кабачках з'являється багато пустоцвітів та починають гнити зав'язі. Гранули нітроамофоски слід розчинити у теплій воді у співвідношенні 10 грамів на 5 літрів. Під кожен кущ ллємо по 1 літрі настою. Найкраще це робити після попереднього поливу.



Нітроамофоска / Фото "Епіцентр"