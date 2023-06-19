Особливо самшит піддається атакам комах в літній сезон. Вони значно знижують здоров'я куща й можуть призвести навіть до загибелі. Дізнаймося, що робити з шкідниками на самшиті.

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Шкідники самшиту

Самшитова вогнівка – шкідник, який робить багато біди для цих кущів. Це нічний метелик, який покриває рослину павутиною та живиться соком листя та стебел. Це призводить до того, що рослина швидко сохне та гине.



Самшитова вогнівка / Фото Super Agronom

Якщо шкідник не сильно заразив кущ, можна спробувати народні засоби. Найдієвішим буде розчин гірчичного порошку. Знадобиться 100 грамів речовини та 10 літрів теплої води. Розчин треба настоювати 2 дні, потім можна обробляти.



Гірчичний порошок / Фото "М'ясна індустрія"

Павутинний кліщ найчастіше розповсюджується, коли сухо й тепло. Комаха живе на зворотному боці листя, втім гілки також обвиває павутинням. Кліщ п'є сік рослин, від чого з'являються жовті плями. Згодом листя обсипається. Від цього шкідника використовують розчин господарського мила.



Павутинний кліщ / Фото Super Agronom

Комаха під назвою галиця відкладає личинки на самшиті. Вони також живляться клітинним соком, а самшит через них припиняє ріст. Для лікування кущі обробляють інсектицидами – спеціальними речовинами для боротьби зі шкідниками.



Галиця / Фото Super Agronom

Листоблошка переважно живе в кроні куща й відкладає там яйця, з яких вилуплюються личинки. Від того, що вони харчуються чагарником, листя починає скручуватися. Якщо помітні ознаки ураження, кущі обробляють також інсектицидами.



Листоблошка / Фото oGorodniki

Догляд за самшитом