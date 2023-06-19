Особенно самшит подвергается атакам насекомых в летний сезон. Они значительно снижают здоровье куста и могут привести даже к гибели. Узнаем, что делать с вредителями на самшите.
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Вредители самшита
- Самшитовая огневка – вредитель, который делает много бед для этих кустов. Это ночная бабочка, которая покрывает растение паутиной и питается соком листьев и стеблей. Это приводит к тому, что растение быстро сохнет и гибнет.
Самшитная огневка / Фото Super Agronom
- Если вредитель не сильно заразил куст, то можно попробовать народные средства. Самым действенным будет раствор горчичного порошка. Понадобится 100 г вещества и 10 литров теплой воды. Раствор следует настаивать 2 дня, затем можно обрабатывать.
Горчичный порошок / Фото "Мясная индустрия"
- Паутинный клещ чаще всего распространяется, когда сухо и тепло. Насекомое живет на обратной стороне листьев, впрочем, ветви также обвивают паутиной. Клещ пьет сок растений, от чего возникают желтые пятна. Впоследствии листья осыпаются. От этого вредителя используют раствор хозяйственного мыла.
Паутинный клещ / Фото Super Agronom
- Насекомое под названием галица откладывает личинки на самшите. Они также питаются клеточным соком, а самшит из-за них прекращает рост. Для лечения кусты обрабатывают инсектицидами – специальными веществами для борьбы с вредителями.
Галица / Фото Super Agronom
- Листоблошка преимущественно живет в кроне куста и откладывает там яйца, из которых вылупляются личинки. От того, что они питаются кустарником, листья начинают скручиваться. Если видны признаки поражения, кусты обрабатывают также инсектицидами.
Листоблошка / Фото oGorodniki
Уход за самшитом
- Соблюдайте правильного полива. Особенно если на улице теплая и сухая погода, следите, чтобы земля под растением не пересыхала.
- Выберите под самшит частично затененное место, поскольку из-за чрезмерного солнца теряет свою привлекательность и не может противодействовать внешним факторам.
- Периодически вносите удобрения – особенно обратите внимание на вещества с азотом. Если его не хватает – на листьях появляется красный оттенок.
- Проводите обрезку куст дважды в течение сезона, используя только чистые инструменты.