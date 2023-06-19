Отдельные виды белокрылки могут питаться листьями растений, цветками и плодами. Никто из дачников не желает видеть испорченный урожай. Как избавиться от этого насекомого на грядке – расскажет 24 Канал.

Это интересно 6 копеечных удобрений, которыми следует подпитать рассаду перца

Отделка капусты от белокрылки

Внимательно проверяйте капусту, потому что они могут быть на обратной стороне листьев. Если их еще немного, старайтесь вручную собрать белокрылки, которые вы видите.

Попытайтесь применить специальные защитные сетки с мелкими ячейками, чтобы насекомые не добрались до растения.



Защитная сетка / Фото Агросинтетика

Мульчирование может быть действенным методом по этому делу. Накройте землю под капустой материалами, такими как солома или хвоя. Это может затруднить белокрылкам доступ к растению и уменьшить его повреждение.



Мульчирование капусты / Фото Pexels

Огородники советуют использовать против белокрылки стрелки лука или чеснока. Возьмите 100 г растений, измельчите их и настаивайте в закрытом сосуде неделю. Перед обработкой добавьте к раствору 5 л воды. Опрыскивайте им 1 раз в 2 недели как сами растения, так и землю возле них.



Стрелки чеснока / Фото Газета "Наш день"

Хозяйственное мыло поможет вам справиться с этим вредителем. Потрите его и погрузите в воду в пропорции 1:6. Обработайте его 1 раз в 10 дней: нужно тряпкой или губкой потереть обратную сторону листьев, где часто селится белокрылка.



Хозяйственное мыло / Фото Janvi.com