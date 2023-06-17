Не последнюю роль для роста рассады играет подкормку. Вносить его нужно не очень часто: максимум – 1-2 раза. А, как и чем именно – подскажет 24 Канал.

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Чем подкормить рассаду перца

Впервые удобрять рассаду перца советуют суперфосфатом, когда проклюнулись первые 2 ростка.



Суперфосфат / Фото Super Agronom

Второй раз подкормку нужно делать через 2 недели, если видите такую необходимость. Берем 5-7 граммов мочевины и 30 граммов суперфосфата на 10 л воды. Такое удобрение значительно улучшит рост и развитие рассады перца.



Мочевина / Фото "Господин Фермер"

Поможет рассаде перца аммиачная селитра в количестве 1 столовая ложка на 10 л воды. Перед высадкой в грунт можно удобрить кристаллином.



Аммиачная селитра / Фото "Эпицентр"

Для заметного эффекта возьмите хлеб да крапиву. Надо нарезать 2 буханки и пучок свежей зелени. Помещаем все в 10-литровый ведро и заливаем водой. Настаиваем раствор под крышкой.



Хлеб / Фото Deposit.photos

Перекись водорода – еще одно действенное средство. Он обеззараживает землю, потому растения меньше болеют. Но здесь очень важно соблюдать пропорцию, иначе рассада погибнет. Разводим 1 ложку воды в 0,5 литра воды. Им можно поливать или опрыскивать листья.



Перекись водорода / Фото Tabletki.ua