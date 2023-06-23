Хризантеми – це ті квіти, які є стійкими до низьких температур: можуть цвісти навіть до листопада. Звичайно, що це велика їхня перевага з-поміж інших квітів. Як посадити хризантеми вдома – розкаже 24 Канал.

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Посадка хризантем

Загалом посадка цих квіток залежить від сорту, але можна висаджувати, як весною, так і влітку. Місце під хризантеми має бути сонячним і захищеним від вітрів.

Рослинам потрібен пухкий, вологий та підживлений ґрунт . З такою умовою вони будуть цвісти довго.

. З такою умовою вони будуть цвісти довго. Розкопайте ямку на 30-40 сантиметрів, щоб вона була ширшою та глибшою, ніж коріння. Додайте компост або перегній для покращення родючості ґрунту.

або перегній для покращення родючості ґрунту. Хризантемам потрібен хороший дренаж, тому можете покласти невелику кількість піску на дно ямки перед посадкою. Не використовуйте хвойні підстилки, оскільки хризантеми не переносять кислотності ґрунту.



Посадка хризантем / Фото "Рослиновід"

Вийміть хризантему з горщика, обережно розправте коріння. Розмістіть рослину в центрі отвору в ґрунті, щоб коріння розміщувалось рівномірно.

в центрі отвору в ґрунті, щоб коріння розміщувалось рівномірно. Після садіння хризантеми щедро полийте її водою. Це важливо для того, щоб вона вкоренилась.

Догляд за хризантемами

Регулярно поливайте хризантеми, дотримуючись інтервалів. Поливайте рослини вранці або ввечері, поки не пече сонце. Також слідкуйте, щоб вода не застоювалась, бо вони мають поверхневу кореневу систему.

Застосовуйте добрива для хризантем відповідно до рекомендацій на упакуванні. Зазвичай, їх можна застосовувати в період активного росту, наприклад, раз на два тижні весною та влітку.



Обрізка хризантем / Фото Simya.com

Проводьте обрізку хризантем, щоб сформувати бажану форму та компактність. Видаляйте сухі та хворі гілки, а також зрізайте верхівки, щоб швидше росла.