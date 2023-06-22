Фікус покращує атмосферу в домі та дарує позитивний настрій. Щоб він радував власників своїм виглядом, врахуйте деякі нюанси. 24 Канал розкаже, як правильно доглядати за фікусом у домашніх умовах.

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Догляд за фікусом

Фікуси походять з тропічних регіонів, де вологе повітря є життєво важливим для них. Тому догляд за фікусом включає обприскування. Важливо, щоб вода була теплою, м'якою та настояною. Періодично рекомендується протирати листочки.



Фікус / Фото Sharm24

Фікуси не люблять зміни місця проживання. Оберіть для них місце з великою кількістю сонячного світла та свіжим повітрям. Але так, щоб була часткова тінь. Ви можете виносити рослину на балкон, щоб вона провітрилась.

проживання. Оберіть для них місце з великою кількістю сонячного світла та свіжим повітрям. Але так, щоб була часткова тінь. Ви можете виносити рослину на балкон, щоб вона провітрилась. Кожна рослина має свої потреби у поливі, які залежать від таких факторів, як вік рослини, її розмір, стан ґрунту. Щоб визначити, чи потребує фікус поливу, занурте палець на глибину 2-3 сантиметрів в землю. Якщо земля розсипається й не прилипає до пальців, це означає, що рослина потребує поливу. В іншому випадку, поливати ще рано.



Полив фікуса / Фото "Сад і город своїми руками"