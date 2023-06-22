Фікус покращує атмосферу в домі та дарує позитивний настрій. Щоб він радував власників своїм виглядом, врахуйте деякі нюанси. 24 Канал розкаже, як правильно доглядати за фікусом у домашніх умовах.

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Догляд за фікусом

  • Фікуси походять з тропічних регіонів, де вологе повітря є життєво важливим для них. Тому догляд за фікусом включає обприскування. Важливо, щоб вода була теплою, м'якою та настояною. Періодично рекомендується протирати листочки.


Фікус / Фото Sharm24

  • Фікуси не люблять зміни місця проживання. Оберіть для них місце з великою кількістю сонячного світла та свіжим повітрям. Але так, щоб була часткова тінь. Ви можете виносити рослину на балкон, щоб вона провітрилась.
  • Кожна рослина має свої потреби у поливі, які залежать від таких факторів, як вік рослини, її розмір, стан ґрунту. Щоб визначити, чи потребує фікус поливу, занурте палець на глибину 2-3 сантиметрів в землю. Якщо земля розсипається й не прилипає до пальців, це означає, що рослина потребує поливу. В іншому випадку, поливати ще рано.


Полив фікуса / Фото "Сад і город своїми руками"

  • Фікуси найкраще ростуть в півтіні. Прямі сонячні промені можуть їм зашкодити. Зверніть увагу, щоб світло було розсіяне, а не пряме. В іншому випадку, листя може отримати опіки.
  • Фікус радять підживлювати, особливо в період активного росту – весною та влітку. Добрива на основі азоту збільшують ріст рослини. Щобільше підживлення сприяють відновленню рослини, яка втрачає листя.
  • Добривом для фікуса може бути настій з деревного попелу, коров'яку чи кропиви, а ще готові мінеральні речовини. Вносити підживлення слід кожні 10-14 днів. Узимку рослина зазвичай не потребує додаткового підживлення.