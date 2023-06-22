Фикус улучшает атмосферу в доме и дарит позитивный настрой. Чтобы он радовал владельцев своим видом, учтите некоторые нюансы. 24 Канал расскажет, как правильно ухаживать за фикусом в домашних условиях
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Уход за фикусом
- Фикусы происходят из тропических регионов, где влажный воздух является жизненно важным для них. Поэтому уход за фикусом включает опрыскивание. Важно, чтобы вода была теплой, мягкой и настойчивой. Периодически рекомендуется протирать листики.
Фикус / Фото Sharm24
- Фикусы не любят смены места проживание. Выберите место с большим количеством солнечного света и свежим воздухом. Но так, чтобы была частичная тень. Вы можете выносить растение на балкон, чтобы оно проветрилось.
- Каждое растение имеет свои потребности в поливе, которые зависят от таких факторов как возраст растения, его размер, состояние почвы. Чтобы определить, нуждается ли фикус полива, окуните палец на глубину 2-3 сантиметров в землю. Если земля рассыпается и не прилипает к пальцам, это означает, что растение нуждается в поливе. В противном случае, поливать еще рано.
Полив фикуса / Фото "Сад и огород своими руками"
- Фикусы лучше всего растут в полутени. Прямые солнечные лучи могут им повредить. Обратите внимание, чтобы свет был рассеян, а не прямой. В противном случае, листья могут получить ожоги.
- Фикус советуют подкармливать, особенно в период активного роста – весной и летом. Удобрения на основе азота увеличивают рост растения. Больше подкормки способствуют восстановлению растения, которое теряет листву.
- Удобрением для фикуса может быть настой из древесной золы, коровяка или крапивы, а также готовые минеральные вещества. Вносить подкормку следует каждые 10-14 дней. Зимой растение обычно не нуждается в дополнительной подкормке.