Фикус улучшает атмосферу в доме и дарит позитивный настрой. Чтобы он радовал владельцев своим видом, учтите некоторые нюансы. 24 Канал расскажет, как правильно ухаживать за фикусом в домашних условиях

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Уход за фикусом

Фикусы происходят из тропических регионов, где влажный воздух является жизненно важным для них. Поэтому уход за фикусом включает опрыскивание. Важно, чтобы вода была теплой, мягкой и настойчивой. Периодически рекомендуется протирать листики.



Фикус / Фото Sharm24

Фикусы не любят смены места проживание. Выберите место с большим количеством солнечного света и свежим воздухом. Но так, чтобы была частичная тень. Вы можете выносить растение на балкон, чтобы оно проветрилось.

проживание. Выберите место с большим количеством солнечного света и свежим воздухом. Но так, чтобы была частичная тень. Вы можете выносить растение на балкон, чтобы оно проветрилось. Каждое растение имеет свои потребности в поливе, которые зависят от таких факторов как возраст растения, его размер, состояние почвы. Чтобы определить, нуждается ли фикус полива, окуните палец на глубину 2-3 сантиметров в землю. Если земля рассыпается и не прилипает к пальцам, это означает, что растение нуждается в поливе. В противном случае, поливать еще рано.



Полив фикуса / Фото "Сад и огород своими руками"