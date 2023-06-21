Чтобы денежное дерево приносило пользу, нужно знать не только как его выращивать, но где хранить. Иначе вас могут ждать определенные неприятности. Почему нельзя ставить денежное дерево в спальне подскажет 24 Канал.

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Почему нельзя держать в спальне денежное дерево

Весомой причиной является то, что в листьях денежного дерева содержится очень опасный яд – мышьяк. Это может вызвать аллергическую реакцию, кашель, диарею, зуд или раздражение дыхательных путей. Некоторые люди могут испытывать проблемы с сердцем или вообще потерять сознание.

Хотя яда она содержит немного, но она приводит к неприятным последствиям. Особенно это касается детей и животных. Чтобы не подвергать себя опасности, нужно перенести деревце в другое место.

Где лучше держать денежное дерево

Оптимальным местом для этого растения в теплый сезон будет балкон или лоджия. Там поступает достаточно свежего воздуха, поэтому шанс отравиться – мал.



Денежное дерево / Фото "Сам себе агроном"

На кухне лучше не хранить денежное дерево, ведь некоторые хозяйки проводят там много времени, поэтому лучше не рисковать.

Помните, что ухаживать за денежным деревом лучше исключительно в перчатках .

. Не допускайте контакта с этим растением детей или животных.

Приметы, связанные с денежным деревом

Когда листья начинают опадать, это плохой знак: указывает на отрицательную энергию в помещении. Также у собственника могут быть неожиданные финансовые затраты. В таком случае лучше изменить месторасположение растения в доме.