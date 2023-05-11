Гоління – одне з найдоступніших та найшвидших способів позбутися волосся на ногах у порівнянні з альтернативами. Та якщо ви відчуваєте свербіння, стикаєтесь з дискомфортом, подразненням та врослими волосками – ймовірно, робите помилки. Дерматологи Брендан Кемп і Маріса Гаршик розповіли, як голити ноги правильно.

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Змочіть шкіру теплою водою

Перед голінням змочіть шкіру ніг теплою водою, щоб зм'якшити волосся й відкрити пори. Найкраще процедуру гоління проводити наприкінці миття в душі – тоді шкіра буде найбільш зволоженою та буде менше ризиків подразнення.

Нанесіть гель або крем для гоління

Ніколи не голіть сухі ноги. Обов’язково наносьте крем або гель, що дозволяє бритві легше ковзати по шкірі. Так можливість порізатись буде значно меншою, також гоління буде рівномірним.

Голіть у напрямку росту волосся

Багато хто вважає, що голитися проти росту волосся дає більш гладкий та ефектніший результат. Та фахівці стверджують, що такий метод призводить до врослих волосків. Тому краще голитися у напрямку росту волосся. Також уникайте гоління у місцях, де є рани чи порізи, щоб не погіршити ситуацію й не занести інфекцію.

Зволоження після гоління

Після завершення процедури обов'язково нанесіть на шкіру зволожувальний крем. Це заспокоїть шкіру й допоможе уникнути подразнення й свербіння.



Як голити ноги / Фото Pexels

Уникайте агресивних засобів після гоління

Не варто наносити на щойно поголені ноги засоби з кислотами або штучними ароматами. Вони можуть спричинити дискомфорт та подразнення.

Промивайте бритву

Обов'язково слідкуйте за чистотою бритви й лез, промивайте їх від волосся, шкіри та залишків гелю для гоління. Чисте лезо – запорука відсутності подразнень та інфекцій.

Зберігайте бритву у сухому місці

Бритву варто зберігати у прохолодному сухому місці. Це запобіжить появи іржі на лезах та поширенню бактерій. Також бритва матиме довший термін придатності.

Регулярно змінюйте лезо бритви

Фахівці вважають, що найчастіша помилка – недостатньо часто змінювати бритву. Найкраще робити це кожні 5 – 7 голінь. Пам'ятайте, що затупіле лезо є неефективним призводить до подразнень та врослих волосків.