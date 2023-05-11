Бритье – один из самых доступных и быстрых способов избавиться от волос на ногах по сравнению с альтернативами. Но если вы чувствуете зуд, сталкиваетесь с дискомфортом, раздражением и вросшими волосками – вероятно, совершаете ошибки. Дерматологи Брендан Кэмп и Мариса Гаршик рассказали, как брить ноги правильно.

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Смочите кожу теплой водой

Перед бритьем смочите кожу ног теплой водой, чтобы смягчить волосы и открыть поры. Лучше всего процедуру бритья проводить в конце мытья в душе – тогда кожа будет наиболее увлажненной и будет меньше рисков раздражения.

Нанесите гель или крем для бритья

Никогда не брейте сухие ноги. Обязательно наносите крем или гель, что позволяет бритве легче скользить по коже. Так возможность порезаться будет значительно меньше, также бритье будет равномерным.

Брейте в направлении роста волос

Многие считают, что бриться против роста волос дает более гладкий и эффектный результат. Но специалисты утверждают, что такой метод приводит к вросшим волоскам. Поэтому лучше бриться в направлении роста волос. Также избегайте бритья в местах, где есть раны или порезы, чтобы не усугубить ситуацию и не занести инфекцию.

Увлажнение после бритья

После завершения процедуры обязательно нанесите на кожу увлажняющий крем. Это успокоит кожу и поможет избежать раздражения и зуда.



Как брить ноги / Фото Pexels

Избегайте агрессивных средств после бритья

Не стоит наносить на только что выбритые ноги средства с кислотами или искусственными ароматами. Они могут вызвать дискомфорт и раздражение.

Промывайте бритву

Обязательно следите за чистотой бритвы и лезвий, промывайте их от волос, кожи и остатков геля для бритья. Чистое лезвие – залог отсутствия раздражений и инфекций.

Храните бритву в сухом месте

Бритву следует хранить в прохладном сухом месте. Это предотвратит появление ржавчины на лезвиях и распространению бактерий. Также бритва будет иметь более длительный срок годности.

Регулярно меняйте лезвие бритвы

Специалисты считают, что самая частая ошибка – недостаточно часто менять бритву. Лучше всего делать это каждые 5 – 7 процедур. Помните, что затухшее лезвие неэффективно приводит к раздражениям и вросшим волоскам.