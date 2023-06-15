Колорадські жуки цього не люблять: 5 прийомів від набридливих шкідників

Колорадські жуки стають частими гостями на грядках. Особливо їх приваблює картопля. Вони приносять чимало лиха, тож потрібно їх позбуватись.

Колорадські жуки завдають великих збитків, знищуючи рослини. Адже вони поїдають картопляне листя. 24 Канал підкаже кілька рекомендацій, як з ними боротися.

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Боротьба з колорадськими жуками

Колорадських жуків можна позбутись за допомогою листя волоського горіха. Його необхідно прикопати на тих грядках, де посадили картоплю. Ще можна занурити лиски у воду, процідити та обробити цим розчином паростки картоплі.



Волоський горіх / Фото Barra

Створюємо для цих шкідників спеціальні пастки з бляшаних банок. Картоплю ріжемо на невеличкі шматки та замочуємо на день в настої сечовини. Для його приготування беремо 1 склянку речовини на 1 літр води. Отриману суміш кладемо в пастки та змінюємо кожного тижня. Такі банки варто розставити в ряд біля картопляних насаджень.



Сечовина / Фото "Система Оптіум"

Ще один дієвий та водночас простий метод – посадити між грядками з картоплею кріп, календулу, горох чи інші бобові. Такі рослини лякають колорадських жуків.



Календула / Фото "Ботанічка"

Допоможе у такому випадку нашатирний спирт. 10 мілілітрів речовини треба розбавити у 10 літрах води. Жуки не терплять різких запахів.



Нашатирний спирт / Фото "Ліки 24"

Будуть ефективними розчини з гірких трав. Знадобиться 100 грамів березового дьогтю або 500 грамів тютюну розчинити у 10 літрах води. Обробляти таким чином можна 2-3 рази на тиждень.



Березовий дьоготь / Фото 24vet.com