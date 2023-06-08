Це точно подіє: 6 дешевих засобів від черв'яків на черешні

Черв'яки на черешні – доволі часте явище. Найчастіше вони вражають середньо- та пізньостиглі сорти ягід. Боротьба з черв'яками передбачає певні нюанси.

Черешня гниє через те, що плоди вражає вишнева муха, яка відкладає яйця прямо на гілках. Це маленька комаха 3-5 міліметрів у довжину. Взимку вони живуть у верхньому шарі землі, а коли стає тепліше – селяться на пагонах. Вони відкладають свої личинки у неспілі плоди. Тому черешня гниє. Як з цим боротись – підкаже 24 Канал.

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Як боротись з черв'яками на черешні

Для тих, хто не любить використовувати хімію у садівництві, найкращим помічником стають народні засоби. Ось кілька найдієвіших з них.

Несподіваним засобом проти черв'яків стане хвойне дерево. Треба взяти гілочку ялинки чи сосни, покласти її у воду та закип'ятити. Обробляти хвоєю дерево треба після дощів 2-3 рази за літо. Комахи не люблять таких різких запахів.



Гілочка ялинки / Фото Deposit.photos

Полин – дієвий спосіб позбутися шкідників. Треба половину відра свіжої трави залити водою й настоювати хоча б добу. Можна ще додати трохи рідкого мила й можна починати.



Полин / Фото Agronomist.in

Знадобиться сухий тютюн, а саме – 400 грамів залити гарячою водою та залишити на день. Після кип'ятіння варто процідити речовину та дати їй охолонути. Покращить результат 30-40 грамів тертого господарського мила. Обробляти дерева таким розчином необхідно 2-3 рази в сезон.



Сухий тютюн / Фото Deposit.photos

Господарське мило завжди виручить у такій ситуації. Візьміть 2 ложки тертого господарського мила, 2 ложки олії та 6 літрів води. Зручніше для обробки перелити суміш в розпилювач. Можна повторювати через 5 днів.



Господарське мило / Фото "Епіцентр"

Профілактично радять посипати дерево попелом тонким шаром. Це зменшить їх появу на черешні.



Попіл / Фото "Агро Вік"

Ще один метод, який принесе результат – це розчин часнику. Просто залийте кілька зубчиків кип'ятком, дайте йому настоятися й розпиліть отриманий розчин на дерево черешні. Часник відлякає черв'яків своїм запахом.