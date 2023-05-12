Грошове дерево часто садять вдома, щоб покращити своє фінансове становище. Таким чином, садівники сподіваються привабити достаток у дім. 24 Канал підкаже, як поливати грошове дерево.

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Як поливати грошове дерево

Грошове дерево – це дуже популярна кімнатна рослина, яка потребує правильного поливу для забезпечення здоров'я та доброго росту. Ось декілька порад, як поливати грошове дерево.

Частота поливу багато у чому залежить від пори року та погоди. Влітку потрібно поливати грошове дерево кожного тижня. Взимку його практично не потрібно поливати, щоб зберегти крону. Найкраще поливати, коли верхній шар землі став сухим на дотик. Також важливо не дати землі повністю висохнути.

та погоди. Влітку потрібно поливати грошове дерево кожного тижня. Взимку його практично не потрібно поливати, щоб зберегти крону. Найкраще поливати, коли верхній шар землі став сухим на дотик. Також важливо не дати землі повністю висохнути. Кількість води. Залежно від розміру горщика та умов росту, грошове дерево може потребувати різної кількості води. Потрібно слідкувати за землею, чи сохне вона. Не зволожуйте землю надмірно, бо це може спричиняє гниль коренів.



Грошове дерево / Фото Мова квітів

Якість води . Використовуйте м'яку воду для поливу грошового дерева, оскільки вода з високим вмістом мінералів спричиняє різні відкладення на листках та у землі. Можна використовувати талу та дощову воду, але у жодному разі – нежостку. Холодну воду також не варто використовувати.

. Використовуйте м'яку воду для поливу грошового дерева, оскільки вода з високим вмістом мінералів спричиняє різні відкладення на листках та у землі. Можна використовувати талу та дощову воду, але у жодному разі – нежостку. Холодну воду також не варто використовувати. Грошове дерево краще поливати повільно, з використанням лійки з довгим вузьким носиком й розсіювачем. У такий спосіб вода потрапляє прямо до коріння, наповнюючи його корисними речовинами. Рідина повинна литися по краю ємності, щоб уникнути вимивання грунту. Але не допускайте утворення калюж на вазоні.

з довгим вузьким носиком й розсіювачем. У такий спосіб вода потрапляє прямо до коріння, наповнюючи його корисними речовинами. Рідина повинна литися по краю ємності, щоб уникнути вимивання грунту. Але не допускайте утворення калюж на вазоні. Влітку треба особливо доглядати за грошовим деревом. Можна зробити йому літній душ. Пристовбурні кола рослини та землю треба буде закрити плівкою, щоб туди не потрапила вода. Найкраще це зробити за допомогою пульверизатора. Після цього видаляємо всю воду, що залишилася у піддоні горщика. Восени та взимку листки протираємо ганчіркою.



Пульверизатор / Фото Розетка