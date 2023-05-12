Денежное дерево часто сажают дома, чтобы улучшить свое финансовое положение. Таким образом, садоводы надеются привлечь достаток в дом. 24 Канал подскажет, как поливать денежное дерево.

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Как поливать денежное дерево

Денежное дерево – это очень популярное комнатное растение, которое требует правильного полива для обеспечения здоровья и хорошего роста. Вот несколько советов, как поливать денежное дерево.

Частота полива во многом зависит от времени года и погоды. Летом нужно поливать денежное дерево каждую неделю. Зимой его практически не нужно поливать, чтобы сберечь крону. Лучше поливать, когда верхний слой земли стал сухим на ощупь. Также важно не дать земле полностью высохнуть.

и погоды. Летом нужно поливать денежное дерево каждую неделю. Зимой его практически не нужно поливать, чтобы сберечь крону. Лучше поливать, когда верхний слой земли стал сухим на ощупь. Также важно не дать земле полностью высохнуть. Количество воды. В зависимости от размера горшка и условий роста денежное дерево может потребовать разного количества воды. Нужно следить за землей, сохнет ли она. Не увлажняйте землю чрезмерно, так как это может вызвать гниль корней.



Денежное дерево / Фото Язык цветов

Качество воды . Используйте мягкую воду для полива денежного дерева, поскольку вода с высоким содержанием минералов вызывает различные отложения на листьях и в земле. Можно использовать талую и дождевую воду, но ни в коем случае не жесткую. Холодную воду тоже не стоит использовать.

. Используйте мягкую воду для полива денежного дерева, поскольку вода с высоким содержанием минералов вызывает различные отложения на листьях и в земле. Можно использовать талую и дождевую воду, но ни в коем случае не жесткую. Холодную воду тоже не стоит использовать. Денежное дерево лучше поливать медленно, с использованием воронки с длинным узким носиком и рассеивателем. Таким образом, вода попадает прямо в корни, наполняя его полезными веществами. Жидкость должна литься по краю емкости во избежание вымывания почвы. Но не допускайте образования луж на горшке.

с длинным узким носиком и рассеивателем. Таким образом, вода попадает прямо в корни, наполняя его полезными веществами. Жидкость должна литься по краю емкости во избежание вымывания почвы. Но не допускайте образования луж на горшке. Летом нужно особенно ухаживать за денежным деревом. Можно сделать ему летний душ. Приствольные круги растения и землю нужно будет закрыть пленкой, чтобы туда не попала вода. Лучше всего это сделать с помощью пульверизатора. После этого удаляем всю оставшуюся воду в поддоне горшка. Осенью и зимой листья протираем тряпкой.



Пульверизатор / Фото Розетка