Уход за кактусом может быть довольно простым, но он также зависит от конкретного вида растения. Однако нужно знать некоторые правила, как с ним обращаться, чтобы рост и развивался. 24 Канал расскажет, как часто надо поливать кактус и как за ним ухаживать.

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Как часто нужно поливать кактус

Частота полива кактусов зависит от многих факторов, в частности тип почвы, размер горшка, относительная влажность воздуха и температура. Но в целом большинство кактусов следует поливать не чаще, чем один раз в неделю в летние месяцы и хотя бы один раз в месяц в зимний период.



Поливаем кактусы / Фото Plant growing

Самое лучшее проверять влажность земли, чтобы не перенасытить кактус водой, потому что это может привести к гниению корней. Чтобы проверить влажность, легко проколите пальцем или зубочисткой верхний слой земли на 2-3 сантиметра. Если он выглядит сухим, то можно полить.

Лучше наливать воду через дренажные отверстия горшка. После полива важно дать воде полностью впитаться в землю перед тем, как поставить горшок на место.

Уход за кактусом

Вот некоторые общие советы по уходу за кактусом:

Почва. Кактусы нуждаются в специальной земле, которую можно приобрести во многих магазинах для дома и сада.



Земля для кактусов / Фото Prom

Полив. Кактусы не требуют много воды. Поливайте растение только тогда, когда верхний слой земли выглядит сухим. Очень часто это не нужно делать, потому что будет гнить корни.

Кактусы не требуют много воды. Поливайте растение только тогда, когда верхний слой земли выглядит сухим. Очень часто это не нужно делать, потому что будет гнить корни. Удобрения. Кактусы можно подкармливать раз в месяц в летние месяцы специальными удобрениями для кактусов. Зимой подкормку нужно уменьшить или остановить.

Кактусы можно подкармливать раз в месяц в летние месяцы специальными удобрениями для кактусов. Зимой подкормку нужно уменьшить или остановить. Размещение. Большинство видов кактусов требует много солнца, поэтому лучше размещать их на окнах или балконах. Однако, избегайте прямых солнечных лучей на очень чувствительных растениях. Важно обеспечить вентиляцию воздуха.



Кактусы на подоконнике / Фото Canva.