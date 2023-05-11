Уход за кактусом может быть довольно простым, но он также зависит от конкретного вида растения. Однако нужно знать некоторые правила, как с ним обращаться, чтобы рост и развивался. 24 Канал расскажет, как часто надо поливать кактус и как за ним ухаживать.
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Как часто нужно поливать кактус
Частота полива кактусов зависит от многих факторов, в частности тип почвы, размер горшка, относительная влажность воздуха и температура. Но в целом большинство кактусов следует поливать не чаще, чем один раз в неделю в летние месяцы и хотя бы один раз в месяц в зимний период.
Поливаем кактусы / Фото Plant growing
Самое лучшее проверять влажность земли, чтобы не перенасытить кактус водой, потому что это может привести к гниению корней. Чтобы проверить влажность, легко проколите пальцем или зубочисткой верхний слой земли на 2-3 сантиметра. Если он выглядит сухим, то можно полить.
Лучше наливать воду через дренажные отверстия горшка. После полива важно дать воде полностью впитаться в землю перед тем, как поставить горшок на место.
Уход за кактусом
Вот некоторые общие советы по уходу за кактусом:
- Почва. Кактусы нуждаются в специальной земле, которую можно приобрести во многих магазинах для дома и сада.
Земля для кактусов / Фото Prom
- Полив. Кактусы не требуют много воды. Поливайте растение только тогда, когда верхний слой земли выглядит сухим. Очень часто это не нужно делать, потому что будет гнить корни.
- Удобрения. Кактусы можно подкармливать раз в месяц в летние месяцы специальными удобрениями для кактусов. Зимой подкормку нужно уменьшить или остановить.
- Размещение. Большинство видов кактусов требует много солнца, поэтому лучше размещать их на окнах или балконах. Однако, избегайте прямых солнечных лучей на очень чувствительных растениях. Важно обеспечить вентиляцию воздуха.
Кактусы на подоконнике / Фото Canva.
- Температура. Кактусы могут переносить температуру от +10 до +30. Но резких перемен лучше избегать.
- Пересадка. Кактусам не требуется частая пересадка. Однако со временем они могут нуждаться в большем горшке, когда корни вырастут из нынешнего.