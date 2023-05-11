Догляд за кактусом може бути досить простим, але він також залежить від конкретного виду рослини. Проте, потрібно знати деякі правила, як з ним поводитись, щоб ріст і розвивався. 24 Канал розкаже, як часто треба поливати кактус та як за ним доглядати.

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Як часто треба поливати кактус

Частота поливу кактусів залежить від багатьох факторів, зокрема, тип ґрунту, розмір горщика, відносна вологість повітря та температура. Але загалом більшість кактусів варто поливати не частіше, ніж один раз на тиждень у літні місяці та принаймні один раз на місяць у зимовий період.



Поливаємо кактуси / Фото Plant growing

Найкраще перевіряти вологість землі, щоб не перенаситити кактус водою, бо це може призвести до гниття коренів. Щоб перевірити вологість, легко проколіть пальцем або зубочисткою верхній шар землі на 2-3 сантиметри. Якщо він виглядає сухим, тоді можна полити.

Краще наливати воду через дренажні отвори горщика. Після поливу, важливо дати воді повністю вбратися в землю перед тим, як поставити горщик на місце.

Догляд за кактусом

Ось деякі загальні поради щодо догляду за кактусом:

Ґрунт. Кактуси потребують спеціальної землі, яку можна придбати у багатьох магазинах для дому та саду.



Земля для кактусів / Фото Prom

Полив. Кактуси не потребують багато води. Поливайте рослину лише тоді, коли верхній шар землі виглядає сухим. Дуже часто це не потрібно робити, бо буде гнити корінь.

Кактуси не потребують багато води. Поливайте рослину лише тоді, коли верхній шар землі виглядає сухим. Дуже часто це не потрібно робити, бо буде гнити корінь. Удобрення. Кактуси можна підживлювати раз на місяць у літні місяці спеціальними добривами для кактусів. Взимку підживлення треба зменшити або зупинити.

Кактуси можна підживлювати раз на місяць у літні місяці спеціальними добривами для кактусів. Взимку підживлення треба зменшити або зупинити. Розміщення. Більшість видів кактусів вимагає багато сонця, тому краще розміщувати їх на вікнах або на балконах. Проте, уникайте прямого сонячного проміння на дуже чутливих рослинах. Важливо забезпечити вентиляцію повітря.



Кактуси на підвіконні / Фото Canva