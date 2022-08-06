24 канал з'ясував, як можна очистити перлини в домашніх умовах за допомогою несподіваних продуктів. Ці засоби не пошкодять перламутрову поверхню та повернуть природне сяйво прикрасі.

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Мильний розчин

Для того, щоб очистити перли, знадобитьcя дитяче мило.

Розведіть мило з водою та збийте піну;

Візьміть суху серветку та візьміть трохи піни на неї;

Обережно протріть кожну перлину серветкою з піною, промиваючи теплою водою;

Залиште перли сушитися на м'якій ганчірці у горизонтальному положенні.

Як почистити прикраси з перлин / Фото Unsplash

Оливкова олія

Олія з оливок може повернути блиск перлів та відновити їхнє природне сяйво.

Щоб скористатися таким методом очищення:

Нанесіть кілька крапель оливкової олії на суху м'яку серветку;

Протріть кожну перлину серветкою, не втираючи олію занадто сильно;

Після цього візьміть іншу серветку та витріть залишки на прикрасі.

Як почистити прикраси з перлин / Фото Unsplash

Крохмаль

Картопляний крохмаль може впоратися із забрудненнями та забрати зайву вологу з прикраси.

Щоб очистити перли таким методом, необхідно взяти трохи картопляного крохмалю на серветку та натерти кожну бусину крохмалем.

Як почистити прикраси з перлин / Фото starchinfood