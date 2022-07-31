Нержавіючі столові прилади можуть служити десятиліттями, проте мають один недолік – вони постійно забруднюються накипом від води та нальотом від їжі.
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Деякі мийні засоби також залишають після себе неестетичні плями та наліт. Тож очистити виделки та ложки можна за допомогою 3 простих продуктів, які не є токсичними та легко очистять накип:
- Сода;
- Сіль;
- Та вода.
Секрет блиску нержавійки простий – щоб прилади знову блищали як нові, їх треба прокип'ятити у спеціальній суміші.
Як очистити ложки та виделки від накипу / Фото Unsplash
Як очистити нержавійку
- Залийте у каструлю 2 літри води;
- Додайте до води 2 столові ложки харчової соди та кухонної солі. Ретельно перемішуйте, паралельно нагріваючи воду;
- Покладіть до розігрітої суміші столові прилади та кип'ятіть їх приблизно пів години;
- Після цього дайте приладам остигнути та промийте їх проточною водою;
- Ретельно витріть ложки, виделки та ножі, щоб на них не залишилося вологи.
Як очистити ложки та виделки від накипу / Фото Unsplash
Такий спосіб ефективно забирає наліт та повертає блиск і сяйво вашим столовим приладам.